Fernanda Iglesias habló de su relación con Martín Bossi tras los dichos de Momi Giardina: ”Yo era la novia”

Fernanda Iglesias hablo de su noviazgo con Martin Bossi en LAM (América)

La historia ya quedó en el pasado. Sin embargo, hace unos días, la actriz Momi Giardina contó en ciclo Dame Aire (Radiovisión) cómo fue su frustrante experiencia como novia de Martín Bossi. Y reconoció que el humorista, con quien estuvo cuatro intensos años de novia, fue el único hombre por el que terminó tomando antidepresivos. ¿El motivo? Según explicó, ella estaba muy enamorada, pero un día se enteró por una revista de que él estaba comenzando una relación sentimental con Fernanda Iglesias.

Después de asegurar en tono de humor que esa pareja había sido “una mierda”, Giardina señaló: “Estuvimos casi cuatro años. Fue un amor muy intenso. Era en la época de Showmatch”. Y luego explicó el motivo por el cual terminó con medicación psiquiátrica. “Yo estaba re enamorada, estaba haciendo teatro con Antonio Gasalla en el Maipo por los 100 años del teatro. Era bailarina y tenía partes también actuadas con él. Un día antes de una función estaba en el camarín leyendo la revista Pronto y veo: ‘La nueva pareja, Martín Bossi y Fernanda Iglesias’”, recordó.

Frente a esto, en la edición de este martes de LAM (América) la periodista confirmó su romance con el humorista y dio su versión de los hechos. “Fue en el año 2008, salimos tres meses muy intensos. Para mí, éramos novios”, comenzó diciendo. Y contó cómo había comenzado la relación. “Yo trabajaba en Duro de domar . El Chavo Fuck era amigo de él porque jugaban al fútbol juntos y una vez me dijo: ‘El que gusta de vos es Martín Bossi. Yo en ese momento pregunté: ‘¿Quién?’. Porque no era conocido”, recordó.

Momi Giardina habló del final de su relación con Martín Bossi (Radiovisión)

Iglesias contó además que, por ese entonces, ella estaba saliendo con alguien que no la llamó durante tres días. Y que, como se enojó por esto, le pidió a su compañero que le dijera al humorista que la llamara. “¡Se fue a ver a los Redonditos de Ricota y no me llamó! Entonces me llama Bossi y empiezo a salir con él. Supuestamente, estaba solo. De hecho, conocí a la madre y a los amigos”, contó incluyendo entre estos últimos a Federico Hoppe y el Chato Prada.

Y, en relación a Momi, agregó: “Yo sabía que ella había sido su novia porque él me lo dijo. Pero me dijo que ya había cortado con ella”. No obstante, después de escuchar a la actriz asegurando que le había puesto IVA a su relato y que le había pedido perdón a Bossi por haberse desubicado, Fernanda confirmó lo traumática que había sido aquella situación.

“No estoy de acuerdo. Ella lo que contó en el programa de radio, donde contó que se había enterado de que él estaba saliendo conmigo por una revista y se había re deprimido, es lo mismo que me contó a mí. Entiendo que no se quiera ver envuelta en ese quilombo, pero es la verdad y es lo que le pasó. Ella estuvo muy mal por esto”, contó la periodista.

Y, para terminar, reconoció que el muchacho con el que ella estaba saliendo antes de Martín, de nombre Julián, “también se enteró por una revista” de que ella estaba empezando un noviazgo con el humorista. “Es muy gracioso, porque aparte Bossi salió con un montón de famosas. ¡Y siempre me nombran a mí!”, concluyó sin querer ahondar en los nombres.

