Video viral: Lali besó en pleno show a una fanática que se desmayó

Lali Espósito besó a una fan en pleno show

El hashtag fue inaugurado por la propia Lali Espósito al postear en Instagram distintas imágenes -fotos y videos- del show que brindó una semana atrás en la Estación Belgrano de Santa Fe, como parte de su gira. Aquella noche -viernes 23 de julio, para más datos- la jurado de La Voz Argentina besó en medio del escenario a Nati Jota, Flor Jazmín Peña, Kevsho y Mica Suárez. Y entonces el juego de palabras, para generar la complicidad de las redes sociales: #ChapeTour.

Nati Jota, fan de la cantante desde que era una de las figuras de Casi Ángeles, relató el video durante su visita a PH. “Lali me dice: ‘¿Che, acá da para un beso?’. Y le digo: ‘¡Pues claro!’. Y ahí pasó eso. Es muy hot Lali, así que dije: ‘Me llevo esto a la tumba’”, contó la instagramer, divertida. No obstante, frente a la consulta de Andy Kusnetzoff se mostró un tanto arrepentida: “Después me dio un poco de vergüenza”.

Mientras el sábado por la noche Telefe ponía al aire el programa de Andy, y los dichos de Jota, Lali cantaba en la Plaza de la Música, en Córdoba, ante 6000 personas. La efusividad en los espectáculos de Espósito no solo ocurre arriba del escenario, con las cantantes y sus bailarinas, brindándose por completo en cada función: abajo, el público también lo vive con intensidad. Y es por eso que, mientras es escuchaba “No estoy sola”, una joven se descompensó.

Una de las imágenes del show en Córdoba que Lali Espósito compartió en su cuenta de Instagram

Lali notó el mal momento de su fan. Y luego de esperar que se recompusiera, la invitó a que se acercara. De rodillas justo sobre el borde del escenario, la cantante gesticulaba, intentando convencerla: “¡¡Vení, vení!!”. Quizás titubeante en un principio, la joven lo hizo. Y mientras la canción seguía sonando, quedó para adelante de la cantante. “¿Estás bien?”, le preguntó Espósito, alejando el micrófono para que no se escucharan sus palabras. Y entonces, ante la respuesta afirmativa, colocó sus labios en posición de dar un beso. La joven corrió su cara, poniendo su mejilla. Lali giró unos centímetros y, provocando el griterío general, le dio un pico.

Fue la propia Victoria Castaño, la admiradora en cuestión, quien subió el video a sus redes sociales. “Contexto: me desmayé y la buena de Lali me dio un pico. Te amo reinaaaaa”, escribió, al pie. Y después, agregó: “Posta que en ningún momento tuve intención de que eso pasara. Es más, le pedí a mi novia (que la había acompañado al show) que no me entregue porque quería seguir viéndola de cerca. ¡No quería irme de mi lugar!”. Al rato, se sorprendió por las repercusiones: “¿Cómo es eso de que soy tendencia en Twitter?”. Y aclaró, además, que su novia no se había puesto celosa por lo ocurrido.

Luego de cerciorarse que se encontraba recuperada, Lali besó a la admiradora

Es habitual que Lali se bese con sus bailarinas durante el recital. Y hace un par de años se había besado con la modelo venezolana Alejandra Efimer, novia de Andrés Ceballos, intérprete de la banda Dvicio, con quien había estrenado el tema “Soy de volar”. Aquella vez, no obstante, el beso había tenido un motivo claro: echar por tierra los rumores que vinculaban sentimentalmente a Espósito con el músico español, con quien había grabado un videoclip muy apasionado.

Ahora, las versiones también la relacionan con otro cantante español, Rels B, con quien unas semanas atrás coincidió durante unas vacaciones en Europa. En septiembre, continuando con el Disciplina Tour que arrancó en dos Luna Park repletos, Lali se presentará en la Península Ibérica. Se sospecha que habrá reencuentro con Resl B. Y más besos. Arriba del escenario, o debajo.

