Las fotos de las vacaciones de Juana Viale, antes de su regreso a la televisión

Juanita Viale volvió a subir fotos y videos a su cuenta de Instagram en julio, tras pasar por un periodo alejada de las redes sociales. En esta oportunidad, la actriz y conductora se encuentra disfrutando de unas vacaciones, acompañada por su hija Ámbar, antes de retomar sus compromisos laborales.

En las imágenes, la hija de Marcela Tinayre se mostró muy relajada en las orillas del mar, durante un atardecer. Aunque ella no puso la ubicación de donde se encuentra en este momento, trascendió que estaría en las Islas Baleares. También realizó una visita a un museo y posó divertida con el esqueleto de un dinosaurio. “Entre él y yo nos separan unos millones de años... pero no se pierden las mañas....”, escribió en el posteo.

“Baño de Mar. ¡¡Siempre lo-cura!!”, señaló en otro posteo en el que aparece de espaldas, con una malla enteriza contemplando el mar antes de meterse al agua. De manera inmediata, hasta el momento recibió más de 31 mil likes y 600 comentarios de sus seguidores. “Lo más natural y bella mujer”, manifestó una persona. “Que hermoso lugar, bella y única, ¿cuándo volvés a la tele?, se te extraña”, agregó otro usuario.

La actriz tiene previsto retomar la gira teatral de la obra El Ardor en agosto. Respecto a la televisión, justamente esta semana hubo novedades del regreso de su abuela, Mirtha Legrand, a la pantalla chica. Luego del último programa del 2021 junto a Juana en El Trece, surgieron las especulaciones sobre cuándo y dónde sería el retorno del ciclo, con sus dos versiones, en la noche del sábado y los almuerzos del domingo. Desde entonces, reconoció las diferencias para su continuidad en el canal de Constitución y empezaron a aparecer otras opciones para dar lugar a sus inquebrantables ganas de volver a trabajar.

Pero todo parece aproximarse a un final feliz en el que Chiquita no se mudará de emisora, según lo que expresó en las últimas horas Adrián Suar, gerente de programación de El Trece en un móvil con Telenoche. “¿Vuelve Mirtha?”, preguntó Diego Leuco. “Yo creo que sí, de parte nuestra hoy se mandaron las correcciones del contrato y esperemos que mañana a la mañana se termine de definir Eso es toda la verdad”, señaló el productor, y agregó que el retorno sería en septiembre sin fecha precisa y que la idea es replicar el mismo esquema de sábado a la noche y domingo al mediodía.

“¿Con Juana o sin Juana?”, indagó Luciana Geuna. “Con Juana y con Mirtha, con las dos”, respondió tajante Suar, pero pareció insuficiente. “Queremos saber todo”, insistieron desde el piso. “Si se quedan un rato más se lo preguntan a Chiquita”, ofreció el directivo en la previa a una función para la prensa de Piaf, el musical con Elena Roger que vuelve por doce semanas al Teatro Liceo y del que Suar está a cargo de la producción.

Al rato llegó Legrand y no quiso dar nada por confirmado. “No está resuelto todavía chicos. Adrián dice que sí pero hay otro al que tiene que convencerlo”, afirmó en relación a su nieto, Nacho Viale, productor general de sus programas. Consultada si estaban muy altas las pretensiones, ironizó. “No tengo idea de cuánto gano”, señaló en consonancia con lo que vienen manifestando los últimos días.

“Yo tengo ganas de volver a trabajar, lógico”, dijo Mirtha, que reveló que últimamente no habla mucho con Juana porque está “de viaje” aunque ratificó que su nieta iría los domingos al mediodía y ella los sábados a la noche. Y le regaló un mimo a Suar que escuchaba atentamente a su lado: “En El Trece me siento muy cómoda porque son muy amorosos conmigo, siempre me apoyan y me alientan. Tenés rating, te felicitan, no tenés y no te dicen nada”, cerró esperanzada a la espera de la respuesta final de su nieto y poder volver en el mes de la primavera a reencontrarse con su público.

