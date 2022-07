Locho Loccisano y Emily Lucius se reencontraron después de El Hotel de los Famosos: “Fue un saludo frío”

Locho y Emily Lucius se reencontraron después de El Hotel de los Famosos (Video: El Trece)

Locho Loccisano y Emily Lucius se reencontraron en los estudios de grabación de Canta Conmigo Ahora, el nuevo formato que Marcelo Tinelli presentará en breve en la pantalla de El Trece. Y en Socios del Espectáculo (El Trece) reflejaron el frío reencuentro entre los ex participantes de El Hotel de los Famosos.

“Se dio el primer cruce después de la salida del hotel con Emily Lucius. Después de la polémica en las redes y todo lo que se ha dicho, se vieron las caras en los pasillos de LaFlia, durante una grabación del nuevo programa”, contó Rodrigo Lussich y se mostraron las imágenes.

Lo primero que se ve es a la hermana de Belu Lucius, arrastrada en el piso y dirigiéndose hacia un Locho desconcertado, quien veía cómo su rival en el reality se desplazaba de la misma manera en que se hace en la “rastrera”, uno de los obstáculos a superar en el duelo de eliminación de la “H”.

"Todo lo que pasó adentro del Hotel, no deja de ser un show", dijo Emily Lucius sobre sus cruces con Locho en el reality

Luego de un abrazo algo distante, Emily habló con el cronista del programa que conducen Lussich y Adrián Pallares. Y además de contar que será la host digital del programa de Tinelli (Locho será parte del jurado), habló de su vínculo con Loccisano. “Yo lo dejo todo, haciendo la rastrera. Qué divino, estoy feliz por él, es un gran proyecto, la verdad es que somos dos privilegiados y estamos más que agradecidos”, dijo.

Acerca de las acusaciones de bullying para con Locho y los polémicos cruces que se dieron en el reality conducido por Leandro El Chino Leunis y Carolina Pampita Ardohain, cerró: “Todo lo que pasó adentro del hotel, no deja de ser un show. Yo ya lo conozco a Locho y le dije, de hecho: ‘Seguramente la vida nos vuelve a unir’. Y mirá qué lindo momento este. Hay que festejar y saber entender que fue un show”.

"Fue un saludo frío", dijo Locho sobre su reencuentro con Emily Lucius

De vuelta en el piso, Locho dio sus impresiones sobre su cruce con Lucius. “Sí, fue un saludo frío. A los fans los abrazo con más cariño”, ironizó el ex Combate. “Me di vuelta y ella estaba arrastrándose, diciendo que era una rastrera. Estaba también otra cámara y no sé si venía de un chiste…”, agregó acerca del encuentro.

Además, Loccisano contó cómo siguieron las cosas con Emily después del paso de ambos por el reality. “La verdad es que todavía no tuvimos la oportunidad de hablar. Cara a cara, ella nunca me dijo nada en el reality. De hecho, cuando se fue, la despedí muy bien”, caracterizó.

Sin embargo, se mostró dolido y contrariado por algunos dichos de Lucius. “Dijo también que estudié actuación y que hice un personaje. Y al mismo tiempo, después se contradijo, fue muy raro. Después me decía que no creía en mi ataque de pánico, porque ella sí había tenido...”, cerró Locho al respecto.

Maxima tension contra Locho Loccisano en El Hotel de los Famosos (Video: El Trece)

Cuando Emily salió del reality, también había hablado en Socios del Espectáculo sobre esta cuestión. “No me arrepiento, pero quizás como todos seres humanos nos podemos equivocar. Si dolió o herí a alguien vuelvo a extender mis disculpas. Igual ya lo hice personalmente que creo es lo más importante, me las recepcionaron, me disculparon, lo hice tanto en el programa como cuando salí como en el comunicado que hice en mis redes sociales. No fue con malicia. Les hacíamos bromas a todos, no es que era todos contra Locho”, dijo.

SEGUIR LEYENDO: