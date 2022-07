Wanda Nara mostró la decoración temática del cuarto de sus hijas, inspirada en una de sus pasiones

La empresaria cambió la temática de la habitación de Isabella y eligió nuevos muebles para el ambiente

Con más de 13,6 millones de seguidores, Wanda Nara publica contenido todos los días en su cuenta de Instagram. Su perfil multifacético combina sus actividades laborales de la mano de su emprendimiento en la industria cosmética, con su vida familiar. La empresaria está viviendo un gran momento profesional y esta semana también estuvo acompañada de su hermana Zaira y sus sobrinos, Viggo y Malaika. En medio de su agitada agenda sorprendió con los resultados de una reforma en su hogar en la capital francesa, donde pasa la mayor parte del año.

“New room for my girls, remodel my house in Paris (Nueva habitación para mis chicas, remodelando mi casa en París)”, escribió en el epígrafe de la publicación, junto a un video y emojis de animales. Tal como dejó entrever, la temática elegida fue una de las preferidas de la familia: safari y naturaleza. En el clip se aprecia la pared central con un empapelado que ilustra los paisajes que Wanda y Mauro Icardi observaron en sus viajes a África. Entre vegetación y árboles, se observa un elefante en primer plano, una jirafa a lo lejos, varias cebras y un zorro.

A tono con el resto del mobiliario, mostró también una lámpara con forma de león, una cama estilo nido para que puedan disfutar del espacio las dos niñas, Isabella, de cinco años, y Francesca, de siete. Además sumó un sector de relax con un sillón chester y una mesa ratona para que tengan otro espacio, justo al lado de una cómoda donde guardan sus juguetes y peluches. Mientras enfocaba algunos sectores de la renovada habitación, su hija menor estrenaba cada uno de los muebles, entusiasmada al descubrir cada detalle.

Algunos de lo espacios de la nueva habitación de Isabella y Francesca Icardi en París

No es la primera vez que la mediática comparte con sus followers los cambios que hace en sus propiedades: ya sea en la casa de campo de Milán, Italia, o en el lujoso departamento en el corazón de Francia, mantiene como hilo conductor algunos cuadros con fotos de sus animales preferidos. Cabe recordar que a principios de junio la empresaria y el delantero del PSG celebraron su octavo aniversario en Kenia, y eligieron un hotel donde pudieron desayunar rodeados de jirafas.

“Si la vida es un viaje , yo quiero viajar con vos”, escribió Wanda en aquel momento, y etiquetó a su marido. En las postales de su viaje se los pudo ver tomando un café mientras por la ventana se asoma el animal que observaba la mesa mientras los protagonistas le compartían parte de su comida. Después de la escandalosa crisis matrimonial que estalló en octubre último, la pareja decidió recomponer su relación y la reconciliación incluyó la organización en torno a sus vacaciones, en paralelo a las actividades de los cinco niños de la familia ensamblada.

Luego de su escapada a solas, partieron rumbo a las Islas Maldivas, donde disfrutaron de las paradísiacas playas del destino turístico, y aprovecharon para recargar energías antes de retomar sus actividades. Lo cierto es que para Wanda el regreso a París implicaba buenas noticias, porque allí se reencontró con su hermana, a quien extraña la mayor parte del año y visita esporádicamente en la Argentina. Zaira viajó acompañada de su marido, Jakob Von Plessen, y sus dos hijos, dejando en claro que siguen apostando a la pareja, a pesar de los fuertes rumores de crisis que resonaron los últimos meses.

