Silvina Luna enfrentó a Martín Salwe y se vengó en El Hotel de los Famosos: “Se lo merecía”

Silvina Luna le reclamó a Martín Salwe que le haya puesto sal al agua en El Hotel de los Famosos

El miércoles Silvina Luna y Claudio El Turco García ingresaron a El Hotel de los Famosos como huéspedes invitados, y retomaron sus cuentas pendientes con Martín Salwe. Solo quedan seis participantes en el reality de El Trece, las tensiones están a flor de piel y las votaciones resultan cada vez más difíciles de afrontar. En este contexto, la modelo enfrentó al locutor y le preguntó por qué había planeado algunas bromas durante su estadía, tales como untar con miel las escaleras de las camas cucheta, cambiar el azúcar por sal, y llenar de tierra los colchones.

“¿Te arrepentís de algo con Majo (Martino), de lo que pasó?”, quiso saber Silvina, haciendo referencia al distancimiento de la periodista, con quien sostenía una amistad al comienzo del programa. “Con todos me arrepiento de algo puntual, de alguna cosa que habré dicho; no sé siento que con todos en algún momento me manejé mal, no adrede, pero quizás por esto es algo nuevo para mí, y no sabía como manejarme”, le respondió Martín. Y agregó: “Quizás me confundí si hoy lo veo a la distancia, porque hay muchas cosas que hice yo que a Majo le molestaron y otras que hizo ella que a mí me molestaron, entonces hay cosas que se rompieron por parte de los dos”.

Detrás de cámaras Salwe insistió en que prefería resolver el conflicto con Majo de forma privada, fuera del espacio televisivo. De todas maneras, Silvina dio un paso más allá y trajo a colación otro tema que le molestó en su momento: “¿Por qué no blanqueaste que eras vos el de las jodas? ¡Me metiste sal adentro de la pava!”. Cabe recordar que aquella vez esa acción generó fuertes repercusiones en Twitter, donde varios usuarios remarcaron que Luna sufre de hipertensión por las secuelas de un complejo cuadro de salud, y apuntaron contra el locutor por no considerar que podía afectar a alguno de sus compañeros al cambiar el contenido de los azucareros.

Los huéspedes invitados decidieron darle una cucharada de su propia medicina y sumergieron dos pares de sus zapatillas en la pileta





“Yo no hice eso, estás mal informada”, aseguró Martín. “¿No hiciste eso?”, repreguntó la exparticipante, impactada por la negación inmediata. “Ojo porque yo la sal no la puse”, repitió Salwe, al tiempo que Silvina perdía la paciencia: “¡Estabas al lado!”. En el backstage la modelo explicó lo que piensa, y dejó entrever que aquel incipiente affaire que tuvo con el locutor, quedó enterrado en el olvido: “Me dice que no fue el autor material. No, no fuiste vos pero estabas ahí, al lado, pegado casi, vos le diste la orden a tu esposa -una referencia irónica a Emily Lucius-. Él fue el autor intelectual, pero se hace el boludo...muy de pendejo”.

“Igual tenés una forma de contestar tan soberbia”, le reclamó frente a frente al semifinalista. “¡Pero me estás matando a preguntas como si yo fuera el culpable de la vida!”, se defendió Salwe. Una vez más, en el back Silvina hizo énfasis en su actitud: “Le hice muchas preguntas, me puse en rol entrevistadora, y creo que le está hablando 100% a la cámara, como hizo siempre, tratando de remediar lo que hizo”. Martín, por su parte, cerró el tenso momento con un cuestionamiento en las grabaciones posteriores: “¿Por qué tengo que explicar por qué hice la joda y por qué te lo tengo que explicar acá? Yo quizá quería que las jodas las vieras en tu casa”.

Más adelante, en complicidad con el Turco, la modelo decidió darle una cucharada de su propia medicina. “Ideamos un plan de venganza y le tiramos los tres pares de zapatilla a la pileta para que no tuviera qué ponerse”, confesó. “Un poco de juego, aunque igual a mí no me gustan mucho esas jodas, porque ahora si me falta algo a mí no me va a gustar, pero se lo merecía; la verdad cuando vi que fue él el de las jodas, que fueron muchas, me quedé...”, explicó Silvina en el backstage mientras daba a entender que la había invadido la bronca al ver todo lo que pasaba a sus espaldas mientras ella estaba todavía como participante.

