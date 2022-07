La hermana de Sonsoles Rey, la ahijada de Sandra Mihanovich, también deberá ser trasplantada: la donante será su mamá

Carol Rey

Hace diez años Sandra Mihanovich le donó un riñón a Sonsoles Rey, su ahijada y la hija de su esposa, Marita Novaro Hueyo. Ahora es la hermana de Sonsoles, Carol Rey, quien también necesita un trasplante renal: esta vez la donante será su mamá. La operación se llevará a cabo el próximo martes 12 de julio. Y una vez más la familia de la cantante deberá unirse para llevar adelante este difícil momento.

En su cuenta de Instagram, Carol Rey, instructora de yoga y artista plástica, les explicó a sus seguidores el motivo por el que debe ser trasplantada para mejorar su calidad de vida. “Quería compartirles a los que aún no saben… que a los 22 años me enteré que tenía un síndrome nefrótico. Un problema renal”, escribió en la red social.

A partir de ese diagnóstico, decidió llevar un estilo de vida saludable: “Cuando me enteré, me dijeron que no iba a poder tener hijos ni hacer deportes... Y que a los 40 años seguro iría a diálisis y trasplante. ¡Cosa que no quise nunca más pensar y cancelé! Fueron 10 años más de vida sana”.

El mensaje de Carol Rey para anunciar su próxima operación

Además indicó que debió hacer cuatro meses de reposo para tener a su hijo, que está “sanito y feliz”. Luego, aclaró que practicó yoga y surfeó toda su vida para darle el poder siempre a su salud, creando una vida plena en todo momento. “Un día a la vez”, fue su filosofía de vida. “Un camino que fui procesando y atravesando con la filosofía del yoga que tanto me sostuvo y la pintura que me permite disfrutar de tanta belleza de la vida…”, manifestó.

Carol dejó Uruguay, adonde reside, y se instaló en Buenos Aires (en la casa de Sandra Mihanovich), ya que breve ingresará al quirófano. “Con muchas evaluaciones, me estoy preparando para un trasplante renal yo también… Mamá me dona el riñón”, aseguró. “Así que hoy me pusieron el catéter en el cuello y mañana empiezo algunas sesiones de diálisis hasta el trasplante. Son días que estuve muy para adentro, digiriendo la impactante noticia, durmiendo mucho… Y ya falta poquito”, concluyó.

Sonsoles y Carol Rey con su mamá, Marita

“Quería agradecer a todos los que me están acompañando escribiendo por mi hermana y por mí. Todavía nos cuesta creer estar viviendo esto juntas y al mismo tiempo… Pero ahí vamos. Gracias por la buena energía de todos y la ayuda. Gracias a Sandra y a mamá, que hace un mes estoy viviendo en su casa y estoy súper cuidada y contenida. La operación es el 12 de julio. Vamos en tribu con velas prendidas y ¡mucho ángeles sosteniéndonos! Gracias”, finalizó Carol su posteo.

Sonsoles Rey y Sandra Mihanovich

De esta manera, hizo referencia al estado de salud de su hermana Sonsoles, quien deberá someterse a un segundo trasplante. Ella misma lo anunció en sus redes: “No estoy pasando un buen momento con mi salud de nuevo...lo cuento porque muchos me preguntan qué me pasa. Gracias siempre por sus mensajes”, comenzó escribiendo en sus stories. Y agregó: “Voy a darlo todo como siempre, pero se me viene una complicada, jamás abandonaré la batalla. Gracias, gracias, gracias”.

“Pude 1 vez, pude 2 veces, voy a poder 3″, señaló en referencia a que antes del trasplante que se hizo gracias a Sandra Mihanovich, en el año 2001 recibió el primer órgano que luego comenzó a fallar en 2011, y allí fue cuando tuvo que volver a ser trasplantada. “Sigo contando porque no puedo contestar todos los mensajes. Hace dos años que vengo peleándola. No sabemos por qué este riñoncito que tanto amo no quiere andar más”.

En esa línea, expresó, junto a una imagen suya, feliz, en una playa: “¡Yo soy esto que ven en esta foto! ¡Así que voy a poder! Hoy me ponen un catéter en el cuello (qué lindo) para poder ir a diálisis y prepararme para un nuevo trasplante”. Y destacó: “Tengo que poner de nuevo el cuerpo, pero todo lo que sea oscuro lo llenaré de luz porque así soy. Me gusta la vida y, cuando termine esto, fiestón”.

