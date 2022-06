Nació otro romance desde El Hotel de los Famosos: con quién estaría saliendo Locho Loccisiano

Locho Loccisiano

A las parejas de Melody Luz y Alex Caniggia y Martín Salwe y Belu Lucis, se suma un romance más en El Hotel de los Famosos. La diferencia es que este romance habría nacido en el reality pero se habría concretado afuera. Se trata de Majo Martino y Lucas Loccisiano quienes se mostraron muy apegados y unidos durante su coincidencia en el programa conducido por Pampita y el Chino Leunis.

Según contó Estefanía Berardi en LAM Locho, quien ya salió del aislamiento aunque no se vio en televisión porque las grabaciones están adelantadas unas semanas respecto a lo que se emite, estaría comenzando una relación con la conductora. La panelista luego contó en Mañanísima: “Pampito dijo que hubo una juntada, que se vieron, yo empecé a investigar qué tipo de encuentro fue y confirmé que están saliendo”.

Al ser consultada por Teleshow sobre el incipiente romance, Martino solo atinó a decir: “Lo quiero mucho y que las veces que entré y salí del hotel, lo extrañe mucho”. Pero a su vez, desde que salió del hotel Majo no deja de expresar su apoyo al ex Combate en las redes sociales y es una de las primeras en comentar las publicaciones que hace la mamá del participante, Mónica Meroni en Instagram o las que hace Belén, su hermana en nombre de él y casi siempre lo hace con el emoji de un corazón.

Locho Loccisiano y Majo Martino

En su tiempo juntos en el hotel, ambos se hicieron muy amigos. Ella se acercó a él al ver que la mayoría de los participantes lo cargaban o no le hablaban y encontró en Lucas un compañero y una fuente de contención en momentos difíciles. Por ejemplo, cuando se cumplió un aniversario de la muerte de su mamá, fue él quien le prestó el hombro para llorar y nunca faltó un abrazo de su parte para darle ánimo a la periodista.

Majo había dejado el hotel a mediados de mayo justamente, por estrategia de “la Familia” el grupo liderado por el Chanchi Estévez, tras competir en la “H” con Locho, lo que produjo sentimientos encontrados en él: “La sensación que tengo de ir con ella es que, si gano, la semana que viene, no tengo con quien hablar”.

Por mostrarse cercana al ex Combate, ella tuvo que aguantar varios desaires de sus compañeros. “¿Te digo algo? Cuando empecé a decir que te bancaba, a partir de ese momento, Martín Salwe empezó a ser un hijo de puta conmigo. ¿Pero te das cuenta vos? ¿Sos consciente de que es verdad?”, dijo en una charla aún dentro del juego. “Sí, pero no me lo digas porque me hacés sentir mal”, le dijo él. “Me hice amigo de Walter, lo mandaron a la H. Me hago amigo de Majo, la mandan a la H. La verdad que ser amigo mío es lo peor que te puede pasar en esta casa”, se rió él en backstage.

Al ingresar al programa en reemplazo de Rodrigo Noya, de manera inocente, él había contado que la chica de la tele que le gustaba era justamente la periodista, a quien hace tiempo solía mandarle mensajes por redes.“ Y yo que te escribía por Instagram... Y ahora estoy durmiendo con Majo Martino”, le dijo él coqueteando. Aquella noche que él la venció en la “H” finalmente se dieron su primer beso delante de cámara.

Al regresar al juego para la revancha, ella ya sabía que no quería quedarse, pero jugó igual y en esa semana se volvió a mostrar cercana al también cantante, como si el tiempo no hubiera pasado. Fue tan fuerte el vínculo entre ellos que las fanáticas de él que tienen mucho peso en las redes sociales, comenzaron a seguir a Majo y a apoyarla en todos los comentarios.

