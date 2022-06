Cartas documento y causas judiciales: cuando los famosos se rebelan ante el uso de su imagen

James Hetfield, Victoria Abril, Sergio Agüero y Kevin Bacon

No los une el amor sino Tribunales. Cada tanto, las redes sociales reproducen simpáticos locales que reflejan el inagotable ingenio popular. Quizás el más recordado sea el cordobés que le puso a su carnicería Paul Mac Carne, en homenaje al beatle, que se lo tomó con soda. A pesar de su reconocida militancia vegetariana, y amparado seguramente en la licencia poética que mantenía su nombre y honor a salvo, Sir Paul lo reflejó en sus redes sociales con un guiño que luego el comercio devolvió ofreciendo a su público productos veganos.

Pero no todos manejan su mismo nivel de humor que el británico. En las últimas horas el nombre de Kevin Bacon fue tendencia en Argentina. Todo sucedió en Late Night with Jimmy Kimmel, el popular programa al que había sido invitado el actor de Hollywood. “Este es un restaurante de comida rápida en la Argentina, y parece que se llama Kevin Bacon Fast Good. Y tiene tiene sucursales alrededor del mundo”, le dijo el presentador al protagonista de Footloose mientras en la pantalla mostraban la foto del local ubicado en el barrio de Palermo. De inmediato, el actor se mostró sorprendido y aseguró: “Escucha: yo claramente no aprobé esa foto”. E imitó la cara de su imagen. “No es una buena foto”, insistió.

La reacción de Kevin Bacon al enterarse que un restaurante argentino lleva su nombre

“Bueno esto es… una especie de cadena de hamburguesas del payaso”, le comentó el conductor. Y Kevin Bacon deslizó la posibilidad de que existan otros locales con su nombre. “De lo que nos recibo dinero”, agregó. “Oh, no estás asociado a esto”, aclaró Kimmel. “No, no, nunca estuve ahí, ¿en qué país es?”, preguntó el invitado. “En Argentina, ¿estás bromeando? Bueno, esto es lo que pasa cuando sos famoso y sos estafado en Argentina. Sos esta comida porno, ¿sabés lo que significa?”, bromeó el presentador buscando solapar la situación. Sin embargo, la estrella de cine aseguró que iría por el plano legal: “Mañana voy a hablar con mis abogados. Vamos a arreglarlo”.

El negocio reaccionó rápido y respondió con una filosa ironía las palabras del actor. Y a la espera de lo que ocurra en el terreno legal, el caso recordó a otros famosos que vieron como su nombre era utilizado en estas tierras y tomaron cartas en el asunto. Dos grupos de música y una sandwichería de Tucumán estuvieron bajo la lupa. En los tres casos con resoluciones similares y caminos diferentes.

Victoria Abril

Victoria Abril contra el nuevo rock argentino

A mediados de los ‘90, Victoria Abril era un grupo en la escena alternativa que florecía al sur del Conurbano. Oriundos de Adrogué, formaban parte del mosaico regional junto a Babasónicos, Los Brujos, El Otro Yo y Juana La Loca, entre tantos otros que fueron englobados bajo la etiqueta Nuevo Rock Argentino. Liderados por Manuel Castro y Julián Della Paolera -expareja de Sofía Gala y padre de su hijo Dante- grabaron su primer álbum en 1997 Todos los días hago eso y en 1999 llegó el segundo, Más Victoria Abril, apadrinados por Daniel Melero.

Pero a medida que la banda crecía en convocatoria y su nombre se hacía cada vez más visible en el under, las noticias llegaron al otro lado del Atlántico. Por lo visto a la propia Victoria Abril no le gustó compartir su nombre con el grupo argentino y les mandó una carta documento instando a modificarlo. La solución que encontraron fue sutil, y así quedó Victoria Mil, con el que grabaron en total siete discos de estudio hasta que se separaron en casi veinte años de carrera.

Sergio Kun Aguero

El Kun Agüero demandó a un local en Tucumán

En el año 2016, Sergio Kun Agüero era una de las figuras del Manchester City y de la selección Argentina. El delantero le inició una demanda legal a una sandwichería de San Miguel de Tucumán que llevaba su mismo nombre: “El Kun”, un local de comidas rápidas ubicada en la zona céntrica de la capital norteña. El futbolista le inició una causa judicial al dueño del negocio, Oscar Juárez, caratulada como cese de uso no autorizado de marca.

Sin ánimo de entrar en problemas, el responsable emitió un comunicado en sus redes sociales, explicando que “no estando en mi ánimo involucrarme en cuestiones judiciales, he decidido cambiar esa denominación”. En diálogo con C5N, Juárez comentó que “la sandwichería ya estaba abierta antes de que el Kun haga las inscripciones en el instituto de registro de marca” y agregó que es fuente de trabajo de ocho familias. Como nombre, eligieron un nombre que puede parece ser una provocación o una graciosa forma de tomarse el asunto. Pasaron a llamarse A mi nooo y hasta la fecha continúan activos en el Jardín de la República.

Metallica

James Hetfield vs La Naranja (AP)

Corría 1992 cuando un grupo de amigos, fanáticos de la música pesada y grupos como Riff, AC/DC y Pappo’s Blues, se metían por primera vez en una sala de ensayo. Acordes a su sonido y en homenaje a la inolvidable película de Stanley Kubrik, se pusieron Naranja Metálica. Con ese nombre se hicieron un lugar en la escena y los graffitis inundaron la ciudad. Grabaron un casete artesanal y cuando fueron a registrar el nombre para grabar su primer disco compacto se encontraron con un pequeño gran problema.

“La historia es que Metallica tiene registrada la marca en todos los países donde se editan sus discos. Nosotros veníamos tocando como Naranja Metálica y cuando fuimos a registrar el nombre psus abogados se opusieron y entonces quedó La Naranja”, contó al respecto Suco Fuentes, uno de los guitarristas del grupo. “Fue un episodio bastante bizarro, pero es una política de cada banda y tuvimos que aceptarlo. Primero nos jodió, pero cuando vimos que no había solución lo tomamos con humor. Yo creo que fue un argumento de ellos para hacerse famosos”, agregó.

Lo cierto es que con el nombre de La Naranja siguieron en la ruta y a 30 años de su formación y a 20 años del litigio, continúan llevando su sonido metálico por los escenarios del país. Editaron cinco discos de estudio y uno en vivo registrado en el Uniclub. Y el episodio de los tribunales no quedó en otra cosa que una gran anécdota para contar.

