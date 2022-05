Noche de definiciones en El Hotel de los Famosos: tensa votación cara a cara y la polémica estrategia en el repechaje

El cruce del Chanchi Estevez y el Turco Garcia en el Hotel de los Famosos

Después de una semana cargada de tensiones por el repechaje en El Hotel de los Famosos, el viernes por la noche llegaron las definiciones en el Todos contra Todos. De los nueve aspirantes a ingresar que se sumaron los últimos días, solo tres podrán sumarse al reality. Cada uno intentó destacarse en sus tareas como staff para ganar puntos por desempeño, y en la votación cara a cara los huéspedes eligieron quién querían que conviviera con ellos. Una vez expresados sus motivos y desplegadas las estrategias del grupo autodenominado “la familia”, el Chino Leunis les informó cómo seguirá la competencia.

Por la tarde Lissa Vera, Mónica Farro y Militta Bora se enfrentaron en el desafío del laberinto. Los tiempos que obtuvieron resultaron claves más adelante al momento de escuchar los votos de los ocho participantes que consiguieron llegar hasta las instancias más avanzadas, después de más de dos meses de convivencia. El Turco García fue uno de los primeros en hablar y reclamar la falta de “autenticidad” a la hora de expresar las razones por las que eligen nominar, o en este caso ayudar a alguien para que ingrese.

“Pensé que era un momento para que cada uno diga cosas lindas; hubiera estado bueno para decir otras cosas, no comparto lo que dijo el Turco, eso de que en la vida sos como sos acá, porque esto es un juego y yo estoy compitiendo”, le reclamó Chanchi Estévez. “Disculpame, pero yo me puedo parar acá y decirte que no quiero enfrentarme con vos porque sos fuerte, en vez de inventar cosas que no son ciertas y caretearla”, contraatacó García. En este sentido, aclaró que respeta la opinión de quien se define como el “capomafia” de la familia, pero no se guardó ninguna crítica.

El Todos contra Todos previo al repechaje en El Hotel de los Famosos tuvo todo tipo de pases de factura

“Yo creo que la gente no cambia, es como es. Vos sabés que nos podemos encontrar en Rácing, que conmigo no podés jugar distinto, que conmigo sos como sos”, arremetió El Turco. Indignada, Matilda Blanco los cuestionó detrás de cámara. “Este Todos contra Todos es una falsedad absoluta, y todos los que están bajo el ala de Chanchi parece que no entienden que en algún momento se van a tener que votar entre ellos”. Otra de las que manifestó su enojo por la decisión de que se sumen participantes cuando solo quedaban ocho en competencia fue Melody Luz.

“Tres personas más son tres semanas más, y me angustia un poco porque son más días que no puedo ver a mi familia y amigos”, expresó resignada. Su pareja en el reality, Alex Caniggia, coincidió y dio un paso más allá: “Se alarga la estadía por un lado y por otro el que entre va a ser eliminado enseguida porque el padrino -como le dice a Chanchi- está re activo”. Cuando Walter Queijeiro reprochó que todo se trata de estrategias de el ex Rácing, Sabrina Carballo argumentó: “Es horrible que te voten, no está bueno cuando pasa y es muy feo de verdad, pero la realidad es que todo se define después en los juegos, ahí no hay nada más que valga”.

Después de los cruces tuvieron lugar los votos a favor de quien deseaban que ingresara. Todos apostaron por alguien que ya había estado en el hotel, y se fue por no comprender cómo funcionaba la nominación cara a cara: Militta Bora. Fue la primera eliminada del reality, a una semana de haber llegado y según argumentaron todos lo consideraron injusto porque no tuvo la oportunidad de vivir la experiencia. La artista obtuvo comentarios positivos de Melody, Emily Lucius, Martín Salwe y Alex Caniggia, y sus consideraciones la llevaron al anuncio oficial.

“Militta, a partir de hoy volvés a ingresar a El Hotel de los Famosos”, le comunicó Leunis. Detrás de cámaras El Emperador reveló una vez más que por más que expusieron otras razones para su reingreso, en realidad el motivo fue otro. “¿Quién es la mas enyesada? Milita, así que tiene que entrar ella”, resumió, dejando entrever los hilos detrás de las suposiciones de la familia para darle nuevamente la bienvenida. El lunes, en tanto, se conocerá a la segunda persona que se convertirá en participante, según quién resulte ganadora en el duelo de la H: Lissa Vera vs Mónica Farro.

