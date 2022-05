Joaquín Levinton y Vicky Xipolitakis quisieron hacer trampa y Damián Betular los descubrió: “¡Los voy a descalificar!”

Joaquin Levinton y Vicky Xipolitakis hicieron trampa en Masterchef y Damian Betular los retó (Video: "Masterchef Celebrity, la revancha - Telefe)

Quedan apenas seis concursantes en Masterchef Celebrity, la revancha y nadie quiere ser eliminado a esta altura del reality. Por eso, este domingo Juariu, Sofía Pachano, Analía Franchín, Vicky Xipolitakis, María O´Donell y Joaquín Levinton lo dieron todo en una noche con consignas bastantes complicadas.

En primera instancia, el jurado integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui les ordenó realizar, en tan solo 8 minutos, un cocktail refrescante, que sería evaluado por la experta Inés de los Santos. Al finalizar la prueba, fue ella quien decidió que la ganadora sea Franchín, que iba a obtener un beneficio para el desafío central.

Acto seguido, los chefs les anunciaron que, para obtener los ingredientes de la próxima consigna iban a tener que jugar de a duplas: mientras uno los dibujaba, su compañero debía adivinarlos todos en solo cinco minutos. Analía, por ser quien ganó la mini prueba, fue la encargada de definir los equipos, que quedaron conformados de la siguiente manera: Sofía y Juariu, Vicky y Joaquín, y Analía y María. Cada uno de los jurados se encargó de fiscalizar a una dupla en particular, pero el problema se suscitó cuando Betular se dio cuenta de la trampa que estaban haciendo Xipolitakis y Levinton. Es que el músico agregó algunas letras a sus dibujos para facilitar el trabajo de su compañera.

“¡No hagas letras! ¡Basta, los voy a descalificar!”, se exasperó el ex Bake off. “Nos sacó un poquito la ficha que capaz yo estaba haciendo alguna tramoya”, admitió el cantante en el backstage. “Mi compañero empieza a poner letritas chiquitas, pero yo no las vi”, se excusó la mediática. “¡No pongas letras! ¡No pongas letras!”, insistió el jurado. “Bueno, capaz algunas sí vi. Pero shh...”, reconoció Vicky más tarde.

Joaquín Levinton y Vicky Xipolitakis, una dupla explosiva en Mastercfef Celebrity, la revancha

Lo cierto es que esa dupla finalmente fue acreedora de una gran cantidad de ingredientes, lo que generó algunas sospechas del resto de los participantes. “¡Pará! ¿Dónde está la ricota acá?”, dijo Analía mientras señalaba la pizarra en la que el líder de Turf había dibujado. “Adivinaron todo, ¿con esos dibujos?”, se preguntó la panelista, un tanto filosa, en el detrás de escena.

En tanto, el jurado se dispuso a repartir los platos que debían preparar en 60 minutos: mientras que a Juariu y Sofía les tocó ñoquis con dos salsas, a Analía y a María una milanesa napolitana con guarnición y, por último, a Joaquín y Vicky una pasta rellena con salsa. Apenas Santiago Del Moro dio la orden, todos pusieron manos a la obra y no pocos tuvieron dificultades con sus preparaciones.

Sin embargo, el tiempo se acabó rápidamente y llegaron las devoluciones. En primer lugar, hicieron pasar al frente a Pachano, Juariu y VIcky que, junto con Levinton -que tuvo que retirarse antes de tiempo por un compromiso que ya tenía pactado - fueron considerados los mejores platos de la noche. Por ende, el mano a mano final quedó entre María y Analía, justamente las dos que tuvieron mayores dificultades durante el proceso de elaboración. Fue Donato el encargo de anunciar a la flamante eliminada. “La participante que hoy abandona para siempre las cocinas de Masterchef Celebrity, la revancha es ….María”, informó.

“Estoy contenta y lo digo real porque no lo viví como una revancha, lo viví como un bonus track de poder volver. Me abrieron un mundo y a posibilidad de probar. En mi casa viene a comer mi familia todos los sábados y me animo a un montón de cosas que no me hubiese animado nunca, gracias a lo que aprendí con estos tres grosos. La pasé súper bien, conocí a compañeros de otras temporadas y para mí es animarme a un mundo totalmente desconocido, me voy feliz y súper agradecida”, se despidió la periodista.

