El desesperante relato de Estelita, la ex de Luis Ventura, sobre el momento en que casi se incendia su casa: “Me salvé de milagro”

Estelita Muñóz relató el principio de incendio que hubo en su casa

Estela Muñoz panelista de Crónica y ex de Luis Ventura vivió en los últimos días un desesperante momento luego de que su casa comenzara a incendiarse y ella se quedara dormida por el humo y luego se despertara de “milagro”. Según afirmó, fue gracias a su mamá que la cuida desde el más allá que logró salvarse.

“Incendio, fuego y desesperación” rezaba la placa roja del canal de noticias y luego fue ella misma quien en El rum rum del espectáculo relató el minuto a minuto de lo ocurrido. Todo comenzó a raíz de un descuido cotidiano y de la forma menos pensada: “Hace unos días, yo estaba en mi cuarto cuando encendí un velador que tengo en la pared, y el respaldo alto de mi cama da justo sobre una de las lámparas, que calentó el cuero, y se empezó a quemar”.

“El humo que largaba me adormeció. Me quedé dormida, no me di cuenta”, dijo y aseguró que fue “algo del destino” lo que fue que hizo que se despertara: “Yo siento que fue mi madre que siempre está en mi casa que es la que me toca y me bendice todos los días”. Apenas abrió los ojos sintió un fuerte dolor de cabeza y vio la habitación llena de humo: “No sabía de dónde salía. Cuando me giro veo que sale un humo del respaldo, que hizo que me de somnolencia. Pero dije ‘no me puedo quedar dormida’ si me dormía seguía para el otro lado. No había fuego pero sí salían chispas porque se iba incendiando el relleno del respaldar de la cama”.

Lio Pecoraro interrumpió: “Podes contar esta historia, pero podrías no haberla contado, pasaste una situación delicada, de mucho miedo e imagino que con el correr de las horas lo vas asimilando”. Estelita sostiene que se salvó “de milagro”: “Estaba paralizada y no podía reaccionar. Cuando me di cuenta fui al baño, agarré una toalla con agua y lo cubrí. Pero la toalla se recalentaba constantemente”.

“Eran las dos de la mañana, nunca prendo ese velador, no sé, lo prendí. No estaban mis hijos, estaba yo sola, ellos no viven conmigo. No quería avisarles a mis hijos para que no se asustaran. Como pude, saqué el respaldar, mi dormitorio queda en la planta alta, cuando iba por las escaleras el humo me daba en al cara y creía que me caía desmayada en la escalera, le pedí a mi mamá que me ayudara encarecidamente, yo podría haber seguido dormida”, siguió contando la secuencia.

“Lo saqué al piso de abajo de mi casa, lo tiré al patio y empecé a tirar agua, no había fuego, pero se seguía quemando y había mucho humo”, agregó y contó que revivió el duro momento que pasaron hace muchos años cuando sus hijos se desmayaron por respirar monóxido de carbono. “Eso fue un imprudente que cerró algo que no había que cerrar y mis hijos casi se mueren, Facundo quedó con una lesión en el cerebro, si no entraba a despertarlo, mi hijo se me moría”, dijo angustiada.

Insistió en que le dolía la cabeza y también la nariz por aspirar el humo: “No quise asustar a mis hijos ni llamar a un vecino, apagué todo con agua para no alertar a los vecinos, pero estuve en riesgo, es horrible”.

Además de trabajar como panelista, Estetlita tiene un emprendimiento de tejidos. La periodista siempre tejió hasta que un día uno de sus hijos compartió en redes sus trabajos y la gente comenzó a consultarle por productos. Así, hace gorros, guantes y bufandas a pedido.

SEGUIR LEYENDO: