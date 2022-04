Con un video íntimo, Rodolfo Barili le tiró una indirecta a su novia: “Es hora de ponerle fecha”

Rodolfo Barili y Lara Piro

Rodolfo Barili celebró el casamiento de sus suegros y aprovechó para pedirle a su novia, Lara Piro, fijar fecha para su propia boda. Ellos ya se habían comprometido pero pospusieron su boda debido a la pandemia y no volvieron a poner día para el evento.

“Y un día, se casaron los suegros. Tras 20 años juntos. Hermoso día en familia en el que hubo ‘sí quiero’, cena, torta, brindis, fotos y el ramo. Es hora de ponerle fecha Lara Piro”, escribió el periodista en su cuenta de Instagram junto con un video del casamiento en el que además se ve que fue su pareja quien agarró el ramo de la novia.

En diciembre del 2020 y como regalo de Navidad, el conductor de Telefe noticias le entregó a quien era su pareja desde hacía solo un par de meses, unos anillos de compromiso. Sorprendida por el regalo, ella lo besó y de inmediato aceptó la propuesta.

“Dijo ‘sí’”, compartió él en ese momento una imagen de las manos de ambos entrelazadas con las alianzas. Luego musicalizó una historia con el tema “She” en la que se los ve bailando acaramelados al ritmo de la canción. Él parece susurrarle al oído la pregunta de ocasión: “¿Te querés casar conmigo?” Ella asiente con una inmensa sonrisa, y se funden en un abrazo.

Rodolfo Barili y Lara Piro, comprometidos





Rodolfo y Lara planearon su boda para este 2021. Sin embargo, la pandemia del coronavirus los obligó a cambiar los planes y no volvieron a fijar fecha para la misma. “Nos dimos el anillo a fin de año, para Navidad, y pensábamos casarnos este año. Pero con este contexto, debimos postergar. Esa es la realidad. Lo tenemos planeado para el año que viene, claro que sí. Nos casaremos si la pandemia permite lo que nos impidió este año. Pero el anillo lo uso desde la Navidad pasada, cuando decidimos casarnos y poner fecha”, había dicho el año pasado él a Paparazzi.

En el Día de los enamorados, él había compartido una foto de ellos muy acaramelados y escribió: “Feliz día amor. Te amo y nos amo juntos. Los dos. Los cinco”, dijo en referencia a los hijos que tienen cada uno por separado. Y remató con la frase “Este año… sí!”, dando a entender que al fin se daría el casamiento.

Días más tarde, con motivo del cumpleaños de ella, volvió a realizar un romántico posteo. “Feliz cumple amor! Un cumple más juntos! Por muchos más! Nada como verte sonreír! Nada cómo sorprenderte! Nada cómo compartir la vida con vos y con nuestros hijos! Nada cómo soñarnos juntos. Te amo, Lara Piro. Inconmensurablemente”, cerró el presentador.

“Ninguno de los dos lo esperaba, creo que fue realmente una bendición, con una herramienta que fue una amiga en común que nos encontró. Estamos muy bien, los dos tratamos de cuidar nuestra vida privada, a nuestros hijos”, había dicho ella alguna vez sobre los comienzos de la relación y él había expresado: “Yo no sabía que podía amar de la manera que amo a Lara. Y como siempre digo: una parte es mía y otra parte es la que genera ella. Pero encontrarte a los cuarenta y pico con alguien que te lo cambio todo, yo lo llamo ‘el amor de la adultez’”.

Tras haber estado muchos años en pareja con su ex mujer y madre de sus hijos, el periodista estaba algo descreído hasta que conoció a Lara. “Con mis amigos lo hablo mucho: ‘Ojalá no se separen nunca, pero si les pasa, tranquilos: existe el milagro de encontrar el amor a esa edad, en donde todos venimos chocando’”, dijo a modo de consejo. Y fue el pie para un último video: el saludo de Lara. “Te amo inconmensurablemente. Sos el amor de mi vida, un gran compañero, un gran contenedor. Sos el mejor amante y te admiro profundamente por el profesional que sos: incorrumptibles, honesto, no sabés de grietas y siempre sos la voz de los más débiles. Eso me enorgullece enormemente. Gracias por devolverme el sueño de una familia”, contó.

