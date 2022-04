Flor Otero reveló un hábito extraño de su pareja, Germán Tripel: “Es una rareza”

La pareja visitó el ciclo Emparejados

Flor Otero y Germán Tripel se enamoraron en 2007 y en 2011 se casaron para formalizar su relación amorosa. Las vidas de la actriz y el cantante cambiaron por completo con la llegada de Nina, la pequeña que nació el 18 de febrero de 2015.

Recientemente, los artistas fueron invitados al ciclo Emparejados, que conducen Sabrina Rojas y el Tucu López los domingos por la noche en la pantalla de América. Durante el programa, hablaron de su relación e incluso Flor reveló un hábito extraño y llamativo que tiene el padre de su hija. Luego, se generó un intenso debate.

“Una denuncia, es una rareza, lo banco... Germán tiene serios problemas con la yerba usada. Él puede limpiar toda la casa, pero esto no lo puede tocar, puede estar ahí la cantidad de tiempo que uno se imagine. No la toca, porque le tiene asco a la yerba”, señaló Otero y sorprendió a los conductores.

De manera inmediata, el ex integrante del grupo Mambrú se defendió: “Es rarísimo, la yerba usada me da asco, porque se llena de moscas. Pará, si vos tomás mate, yo no tomo mate, te tenés que hacer cargo de la yerba. Sacala, porque el olor es un asco, porque siempre termino manchado, me da náuseas”.

“¿Te da asco tocarla o la situación?”, le preguntó el Tucu. Rápidamente, Tripel le contestó: “Todo, todo lo que conlleva al mate. Puedo tomar uno o dos mates, con todo el amor que le tengo a mi país, no entiendo el concepto del mate. Pero es agua caliente con yerba, el café tiene otro sentido”.

Por otra parte, en el plano laboral, ambos están conduciendo el programa Puente Musical que se emite los viernes a las 23 por la pantalla de El Nueve. En cada emisión, participan diversos artistas muy populares que comparten canciones, historias y anécdotas. Es un programa de músicos entrevistando músicos.

Además, Mientras que Germán participa en la obra Sex de Jóse María Muscari en el Gorriti Art Center, Flor protagoniza la comedia Madres con Sabrina Garciarena, Viviana Puerta y Anita Martínez. Luego de una exitosa temporada en Mar del Plata, donde obtuvo el premio a la Mejor Comedia Musical en los Estrellas de Mar, el espectáculo volvió a la calle Corrientes. La obra cuenta con funciones de viernes 21.30 y sábado a las 19.30 en el Paseo La Plaza, sala Pablo Neruda.

La exitosa comedia propone al público vivir una noche especial, con emociones y risas. Es la historia de cuatro madres, cuatro amigas bien distintas y miles de maneras de vivir la maternidad. La comedia que fue furor en el off-Broadway, despierta los sentimientos del espectador, está dirigida por Josefina Pieres, (Melu Lambierto directora residente ), con producción general de Carlos Mentasti y Valentina Berger (GO Broadway Productions).

Madres es una obra actuada, dirigida y realizada íntegramente por mujeres. El diseño de vestuario por la estilista Mechi Ugarte, la directora vocal y adaptadora musical será Ana Durañona, las coreografías de Maria Maxwell, Julieta Wager será la encargada de la escenografía y la producción ejecutiva estará a cargo de Florencia Blejer.





