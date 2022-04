Sigue la polémica con Graciela Alfano tras su renuncia a Socios del Espectáculo: un fuerte tuit y el insólito reemplazante

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares hablaron tras la renuncia de Graciela Alfano a Socios del Espectáculo

Después de la tormenta, ¿llega la calma? No del todo, por ahora. Al menos desde el lado de Graciela Alfano, quien este martes renunció en vivo en el aire de Socios del Espectáculo (El Trece), alegando cierto desdén de parte de la dupla de conductores del ciclo, los periodistas Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Así las cosas, en el comienzo de la emisión de este miércoles Lussich tomó la palabra con la intención de poner ciertos paños fríos sobre la situación. “Hablando de socias, Graciela no sigue en el programa, ayer renunció prácticamente en vivo, que nos hizo saber su decisión de no continuar por una incomodidad que ella tenía y que nosotros no éramos tan conscientes pero que se la respetamos”, dijo el uruguayo.

“A todos nos ha pasado en programas en los que nos ha tocado jugar distintos roles que ante una situación de incomodidad se decide en todo caso dar un paso al costado”, agregó el conductor en referencia a la aparente molestia de Alfano para con ellos. “La idea era que se quedara hasta fin de mes porque su contrato así lo marcaba, pero ella decidió que era mejor terminar ayer su participación en el programa y por eso desde hoy no va a seguir con nosotros”, anunció Lussich.

Pepe Pompín reemplaza a Graciela Alfano en Socios del Espectáculo

A su lado, su compañero Pallares le envió “un beso enorme” a Graciela y analizó la participación de la diva en el programa: “Fue como esas participaciones de figuras que están un tiempo en las obras de teatro de Broadway. A mi me tocó en su momento estar en Moria con Intrusos, en su momento. Fue un gusto trabajar con ella, es una figura, y ya vendrá como invitada, seguramente”, auguró. “Fue parte del equipo lanzamiento”, resumió Lussich. “Y seguimos con nuestras socias, por supuesto”, cerró.

Sin embargo, un rato más tarde, se dio una interrupción sorpresiva en el aire de Socios... . “¿Qué es ese ruido?”, dijo Lussich y se escuchó una voz robótica: “Perdón, ¿dónde está Verónica? ¿Dónde está Leo?”. Así fue la aparición de Pepe Pompín, el conejo estrella del recordado programa AM -en Telefe, conducido por Verónica Lozano y Leo Montero y del que Lussich era panelista de espectáculos-, quien sería el reemplazante de Alfano tras su sorpresiva partida.

“¿Vos desde AM que no salías en televisión?”, le preguntaron al muñeco. “Sí, desde AM... me guardaron por siete años. Ya sé, debo haber roto mi espejo...”, bromeó el caustico personaje, quien recibió una calurosa bienvenida por parte de sus nuevos compañeros de trabajo.

A todo esto, Graciela Alfano seguía con la espina en el ojo, a juzgar por un fuerte tuit que publicó casi al mismo tiempo en que comenzaba Socios... al aire de El Trece. “Es siempre bueno saber cómo llega uno a la silla que ocupa. Respetar ese lugar es respetarse uno mismo. Y bajo ninguna circunstancia, tolerar destratos, faltas de respeto y faltas de profesionalidad”, escribió la ex mujer de Matías Alé, muy firme en la postura que expuso el día martes.

El tuit de Graciela Alfano tras su renuncia a Socios del Espectáculo

“Hay momentos que hay que tomar decisiones. Viste, Adri, que cuando empezamos yo te lo dije muy claramente: ´che, ¿yo a vos te gusto?´. Porque no se trata de él o de mí, se trata de que el agua y el aceite no andan. Acá no hay mala onda, yo a los chicos los quiero, me parecen fantásticos, pero te digo la verdad, Adrián, cada vez que yo abro la boca vos sufrís”, le dijo a Pallares.

