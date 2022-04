Jey Mammon compartió una foto de su pasado como catequista de la China Suárez

Jey Mammon y la China Suárez

En los últimos días a Eugenia La China Suárez le dio por revisar los cajones de su pasado por lo visto en las últimas publicaciones en sus redes sociales. La ex Casi ángeles mostró algunas imágenes de allá lejos y hace tiempo, una actividad siempre atractiva para sus seguidores. Y en ese juego nostálgico, la actriz involucró a otro famoso, el conductor Jey Mammon, quien le dio clases de catequesis durante su paso por la escuela primaria.

Todo comenzó con la publicación de la China de sus abuelos maternos, que sirvió para explicar sus orígenes, su usuario de Instagram y en parte su apodo. Es que la madre de la actriz, Marcela Riveiro Mitsumori, era hija de Marta Mitzumori, quien era descendiente de inmigrantes japoneses. “Es muy largo ‘Japonesa’. A mamá le decían ‘Ponja’, pero no es muy tierno. ‘China’ me da más dulce”, había explicado la ex protagonista de ATAV en relación a su apodo.

Las fotos de los abuelos maternos de la China Suárez

En ese plan, la actriz subió a su cuenta de Instagram (“sangre japonesa”) una serie de fotos en blanco y negro de sus abuelos en vacaciones, en una de las cuales se puede ver el rostro bien definido de la mujer de quien heredó sus ojos rasgados. Y todos sus seguidores remarcaron la genética que, sin lugar a dudas, caracteriza a Suárez. “Quiero saber la historia”, escribió un usuario. “Pronto”, fue la respuesta de Eugenia.

Pero mientras recorría el pasado de sus abuelos, la actriz encontró otra imagen que tiene que ver con su pasado. Y que involucra a otro famoso. Y esta vez, en vez de publicarla ella, se la envió por privado al conductor en cuestión. “Me acaba de pasar una foto la China Suárez TOTALMENTE IMPUBLICABLE”, escribió Jey Mammon, el famoso en cuestión en su cuenta de Twitter, enfatizando con mayúsculas su asombro por el recuerdo.

Los tuits de Jey Mammon

Conociendo la personalidad del futuro conductor de La Peña de Morfi, sus seguidores empezaron a insistirle para que hiciera público el documento que tanta intriga había generado. Y no tuvieron que esperar demasiado. Minutos después, Jey tuiteó otro mensaje, esta vez con la imagen y un texto que la explicaba. “Gracias China Suárez por este hermoso recuerdo de cuando era tu catequista. Esta fue una obra de teatro que escribí y dirigí cuando me creía que era el Pepito Cibrián religioso”, escribió haciendo gala de su humor autocrítico.

El creador de Estelita aparece parado a la derecha del grupo con un atuendo muy formal, de saco y pantalones negros que contrastan con el look predominantemente claro de sus alumnos. En la esquina inferior derecha, se la ve a la China, con flequillo, trenza y un principio de sonrisa. Y si bien la historia era conocida y Jey la había contado públicamente, la aparición del documento fotográfico enloqueció a sus seguidores.

La foto que le mandó la China a Jey

Además de la confirmación del vínculo, repararon en la figura del entonces catequista, mucho más formal que la del exitoso conductor de televisión, y en la de la pequeña Suárez, inconfundible a pesar del tiempo. Y clamaron por la aparición de algún registro fílmico de la obra en cuestión que tuvo lugar cuando el humorista fue catequista en el colegio privado Corazón de María y allí tuvo de alumna a la hoy reconocida actriz. De allí que muchos pidieran por el video, para ver los dotes actorales de la China antes de unirse a las filas de Cris Morena.

Desde entonces quedó una excelente relación. Por caso, la actriz lo eligió para confirmar su relación con Nicolás Cabré en abril de 2012 cuando aún eran versiones y ninguno de los dos se había expresado públicamente. Por ese entonces, Jey Mammon hacía un unipersonal en el cual Estelita -su emblemático personaje- hacía entrevistas a distintos invitado y aprovechó la oportunidad para consultarle sobre aquel romance.

