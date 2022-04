Dalma Maradona celebró su aniversario de casada con fotos inéditas junto a su marido

Dalma Maradona y Andrés Caldarelli (Fotos: @dalmaradona)

Dalma Maradona no está acostumbrada a hablar de su vida privada. Y mucho menos a mostrarla. Si bien se convirtió en una persona pública desde que nació, por ser la hija de Diego Maradona, ella nunca tuvo intensiones de hacer pública su intimidad.

Por caso, evita postear fotos de su marido, Andrés Caldarelli, y tampoco de su hija Roma. Más de una vez, la actriz ha tenido que salir a explicar -aún sin tener que hacerlo- por qué no mostraba el rostro de la niña que hoy tiene tres años: se debe a una decisión que tomó con su pareja y no quieren exponerla hasta que ella sea grande y pueda decidir si quiere o no que la gente la reconozca.

Andrés Caldarelli con su hija Roma en brazos

La actriz utiliza sus cuentas en las redes sociales para mostrar sus proyectos laborales, también para realizar acciones publicitarias. En tanto, desde que murió su padre, pide justicia y se expresa públicamente cuando considera que lo necesita. Publica fotos y videos con su madre, Claudia Villafañe, con su hermana, Gianinna Maradona, y su sobrino y ahijado, Benjamín Agüero.

Y a veces sorprende a sus casi dos millones de seguidores y postea audios de Roma, en los que si bien no se ve a su hijita, se la escucha en conversaciones o canciones que su madre graba y elige compartir en sus redes sociales.

Dalma Maradona y Andres Caldarelli el día de su boda

Sobre su marido, es él a quien no le gusta que se lo muestre demasiado. Y ella, claro, lo respeta. Son pocas las veces que ha publicado imágenes de él. En las últimas horas, la pareja cumplió cuatro años de su casamiento y la actriz quiso dedicarle románticos mensajes en las redes sociales. Lo hizo acompañado de fotos inéditas que jamás había mostrado públicamente.

“Feliz aniversario al amor de mi vida. Hermoso papá y el mejor compañero del mundo. Por mil años más. Ya sabés que con vos, todo. Te amo”, escribió la actriz y compartió una foto en la que ellos dos están acostados durmiendo sobre una colchoneta alrededor de una pileta cubierta. El detalle: ambos están tomados de la mano. Según indicó Dalma, quien retrató aquella imagen fue su hermana Gianinna.

Dalma Maradona publicó una foto inédita con Andrés Caldarelli para celebrar su aniversario de casados

En la siguiente historia le dedicó un posteo a su marido en su rol de padre. Se trata de una foto de Caldarelli junto a Roma abrazados en el sillón de su casa. “¿Acaso hace cuatro años me casé con la mejor persona del mundo?”, se preguntó y no dudó en agregar la respuesta afirmativa. “¡Pues claro! Te amo siempre”, escribió Dalma.

Más tarde, por la noche, agradeció a una empresa de comida que le había enviado un menú para celebrar su aniversario.

La tierna foto que Dalma Maradona compartió de su marido y su hija

Además, posteó una foto en su feed en la que mostró su embarazo de seis meses. Y lo hizo con una tierna selfie junto a su hija (a quien no se le ve la cara) en la que, al igual que su madre, también se levantó su remera para mostrar su panza. La actriz está embarazada, esperando su segunda hija, Azul.

“Panzas al aire”, escribió Dalma al comienzo del posteo. “Como ya todos saben, se viene una niña y se va a llamar Azul. No la pasé muy bien en la primera parte del embarazo porque, a diferencia de Roma (que me sentí espectacular) con Azul estuve con náuseas y vómitos (dejó entrever, según el emoji que publicó), pero ahora ya estoy mucho mejor y ya de seis meses”, agregó.

La foto que Dalma Maradona compartió con su hija (Fotos: @dalmaradona)

