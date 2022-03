Carolina Papaleo sorprendió con un radical cambio de look que revolucionó las redes sociales

Carolina Papaleo ya no luce así: se rapó su cabellera a los costados

Además de compartir con sus seguidores sus proyectos laborales, los famosos también utilizan las redes sociales para mostrar los cambios de look que se realizan. En este sentido, una de las figuras que sorprendió en las últimas horas fue Carolina Papaleo, quien impactó con un radical corte de pelo.

“Acá esta el responsable del look”, escribió en su cuenta de Instagram junto a tres imágenes en las que se veía su rostro en primer plano y, a su lado, el peluquero que le hizo el trabajo. Allí, se observaba que la conductora de Vivo para vos (El Nueve) se rapó por completo a los costados y dejó una buena cantidad de pelo en el centro, que peinó de una forma muy particular.

Como era de esperar, las opiniones de los usuarios no fueron unánimes: mientras algunos destacaron que le sentaba muy bien, otros no coincidieron y le rogaron que vuelva a su anterior corte. “Perdón pero no te favorece”, “¡Ay no, Caro! Rapado no, ¡cortito sí!”, “Todo te queda bien bella”, “Te felicito por animarte”, fueron algunos de los tantos comentarios que recibió el posteo.

Carolina Papaleo mostró el proceso de su cambio de look

En tanto, en julio Papaleo había brindado una entrevista a Teleshow, en la que contó cómo debió salir al cruce de las denuncias de los vecinos de su colega Julián Weich, quienes lo acusaron de haber roto la cuarentena. “Yo sabía que se había internado por precaución, pero ellos lo vieron salir en su camioneta y le hicieron la denuncia. No me daban los dedos de los nervios. No encontraba a nadie del programa para poder escribirle. Y después, cuando pasó el tema, dijeron que había sido yo la que había aclarado que en realidad se había ido a internar por precaución”, había expresado en esa oportunidad. Y había agregado: “Es la prueba de estar alerta con el otro pero para mal, de querer denunciarlo, de querer encontrarlo fuera de lo que es lo correcto, y esto es lo que nos está faltando: un poco de solidaridad entre nosotros y de pensar que, a lo mejor, al otro le puede estar pasando algo. Mirá lo que le estaba pasando, no se estaba sintiendo bien y se fue a internar, pero le hicieron una denuncia y fue la Policía a tocarle la puerta. Contamelá...”.

Por otra parte, en 2020 había confesado cómo fue su amor platónico con Carlín Calvo. “Él no me decía nada, pero estaba claro que yo estaba muerta con él. Además, estoy segura de que mis viejos me gastaban por detrás. Yo lo veía por la tele todo el año. Y no me perdía ninguno de sus espectáculos: fui a Chúmbale, Extraña Pareja, Taxi...Así que, cuando llegaba el verano y lo tenía en frente mío en las cenas, me quedaba embobada mirándolo”, le había dicho a este sitio.

Y contó por qué no prosperó esa ilusión: “Yo empecé a laburar en los medios y nunca me tocó trabajar con Carlín. La única vez que hicimos algo juntos fue cuando tuve una participación en Drácula, que fue cuando a él le agarró el primer ACV y yo ya lo tenía a a mi hijo, Matías. Pero la verdad es que, una vez que entré en la profesión, hubo un click porque empecé a ser un par del resto de los actores. Y se terminó”.

SEGUIR LEYENDO: