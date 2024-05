Escandalosa pelea de Furia en Gran Hermano 2023 contra Nicolás, Bautista y Martín: la catarata de insultos que les dedicó

La tremenda pelea de Furia con Bautista, Nicolás y Martín en Gran Hermano 2023 (Video: GH, Telefe)

Gran Hermano (Telefe) es el reality show de convivencia por antonomasia, y justamente esa palabra es clave para entender las diferentes relaciones que se van encadenando a lo largo del juego. Y es algo que va más allá de tener que soportar las costumbres o las mañas de los otros participantes a la hora de sobrellevar la estadía en la casa, sino que también de allí se desencadenan las diferentes estrategias que los jugadores adoptan para salir victoriosos de la misma.

Así las cosas, en las últimas horas se suscitó la pelea más fuerte en esta edición del reality que conduce Santiago del Moro. Y como no podía ser de otra manera, tuvo como protagonista a Juliana Furia Scaglione, quien en complicidad con Emmanuel Vich encararon a grito limpio y puro insulto al grupo conocido como Los Bros, el cual componen Nicolás Grosman, Bautista Mascia y Martín El Chino Ku.

La doble de riesgo comenzó a descargar su furia apuntando a Nicolás pero haciéndolo extensivo a los demás. “Cada vez que ganaron el liderazgo, era la casa de ustedes. Hacen lo que se les canta el ort... Y siempre tenemos que andar chupando el cul... y yo no le chupo el cul... a nadie. El café de los Bros se lo van a meter en el medio del ort..., se los digo en serio. Y vos sos un falso de mier..., y más que eso no te voy a decir”, comenzó diciendo Scaglione. “Sos un falso de mier..., corta. Tomátelas, afuera”, coincidió Emmanuel con su amiga, que estaba totalmente desbocada y seguía en su actitud.

Furia, protagonista de una fuerte pelea en Gran Hermano (Foto: GH, Telefe)

“Todos ustedes tendrían que estar votados, no van nunca a placa. Y cada vez que van a placa, empiezan a decir: ‘¿Quién me votó?’. Aprendan a ir a placa, loco. Son unos cag...”, insistió Furia. Al escuchar estas palabras, Nicolás reaccionó muy enojado aunque por la superposición de los gritos, no se entendía bien qué era lo que quería decir ni cual era su defensa. Lo mismo con Bautista, quien le contestaba a Furia y Emmanuel por partes iguales. En tanto, el Chino optó por hacer silencio y mirar impasible.

“¿Por qué lo votan siempre a Emma? A ver, decímelo. ¿Por qué lo votan? ¿Por qué es lo más regalado que hay? ‘Lo votamos siempre a Emma y lo votamos a Emma’”, planteó Furia, refiriéndose a su amigo. Ante esto, Bautista volvió a la carga y se refirió a terminar la sociedad con Furia y Emmanuel. “¿Quién se pasa la tregua por el ort...? ¿Qué querés que haga con un chabón que en la cara me dice que quiere hacer algo y después va por atrás y me vota? ¿Tengo que decir: ‘Emma, te quiero mucho?’. ¿Qué tengo que hacer con vos? ¿Te digo careta, te digo mentiroso?”, enfrentó al cordobés. “No soy ningún careta, seguí votándome. Y no me enojo con vos porque me votás, me enojo porque sos un careta. Porque no me vengas a decir que soy parte de tu familia y después me re cagás a votos”, le reprochó Emmanuel.

“No te digo eso, bolud...”, se defendió Bautista. “Me alegro porque todo lo que hablamos es verdad. Me jode porque este loco es el pibe más bueno que conozco...”, agregó después en referencia a Nicolás, pero fue duramente interrumpido. “¡Para vos será el más bueno, porque sos su amigo! A mí me dejó mucho que desear y me sorprendió un montón y me siento como el ort... con lo que hace. ¡Qué juegue!”, gritó Emmanuel.

Emmanuel y Bautista también participaron de la fuerte pelea de Furia en Gran Hermano 2023 (Foto: GH, Telefe)

“Sos un falso, sos un falso”, seguía Emmanuel al enfrentar directamente a Nicolás. “Te molesta que te vote, boludo. Te molesta que te vote y que después vaya a estar con vos”, se defendió Nicolás. “Es lo mismo que hicieron con lo de Constanza. Le chuparon el cul... a una mina nueva, sea quién sea, y nosotros estamos acá y no nos cuidan. Y nosotros a ustedes sí, bolu... Esa es la calentura, forr... de mierd... ¡Hijos de re mil put...!”, intervino Furia a puro grito y saltando sobre una cama, para luego acercarse a discutir en esos términos en la cara de Nicolás. “Nosotros somos sus hermanos, no esa conchu... de mier... que vino”, cerró con un grito final. De pronto, la transmisión en vivo se cerró y quedó la intriga de cómo se resolvió la situación, algo que seguramente se verá en las próximas galas.