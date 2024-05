Se confirmó el romance de dos participantes de Gran Hermano tras su salida de la casa

Catalina Gorostifi y Joel Ojeda sacaron a la luz su vínculo amoroso (Video: X/Twitter)

Gran Hermano (Telefe) es uno de los cupidos más icónicos dentro del mundo del espectáculo. Un sinfín de parejas y familias se han formado entre las paredes de su casa. Y, para sorpresa de los fanáticos del reality show, dos exjugadores han confirmado su relación luego de ser eliminados por el público. En esta oportunidad se trata de Catalina Gorostidi y Joel Ojeda, quienes entraron en dos situaciones diferentes al certamen. Luego de ser eliminados por primera vez, los participantes regresaron por el repechaje. Pero, al ser eliminados de la competencia, los jóvenes decidieron buscar consuelo entre ambos y esto dio a lugar a que naciera el amor.

En su participación en el canal de Martín Cirio, conocido popularmente como La Faraona, la dupla de excompetidores respondieron todas las consultas del público. Pero una del montón los descolocó completamente, ya que se metía de lleno con su vida amorosa. “Les quería consultar si adentro de la casa se tenían ganas y si ya cul…”, le preguntó un fanático desde el celular del creador de contenidos. Entre miradas nerviosas, ambos intentaron hacerle frente y despejar las inquietudes del público. “No cu… y, ¿qué sé yo? Las ganas pasa que cuando tiene tan buena onda se confunden las cosas. Pero todavía no pasó”, señaló el azafato.

Como era de esperarse, esto despertó la curiosidad del conductor del ciclo, quien no dudó que se parecía a una conocida pareja mediática que supo destacarse ante las cámaras. “Ustedes me dan muy a la pareja de (Andrea) Rincón y Ale Sergi. En el sentido que a vos te veo re tranquilo y a vos re arriba”, señaló el hombre en alusión al cantante de la banda pop Miranda! y la exvedette, quienes salieron entre 2013 y 2014. “¿Llegaron a hacer algo mínimo? ¿Un beso?”, volvió a insistirles Cirio, quien no iba a dar el brazo a torcer ante las negaciones de sus invitados. “Ya te dijimos que no garch… pero que hubo algo, ¡es un montón! Hay ciertos temas que no se hablan”, señaló la exaliada de Furia. Secundada por el amigo de Emma Vich, la morocha le aseguró que era bastante delicado para tratarlo ante las cámaras.

La dupla intentó evadir los detalles de su relación fuera de la casa (X/Twitter)

Pero la conversación no terminó ahí, ya que la pediatra rosarina luego fue consultada por su propio excompañero, quien le consultó si besó a alguien tras su salida del reality. Ante la falta de respuesta por su parte, el joven le señaló que era una pregunta fácil y hasta le preguntó en qué contexto había sido. Divertido por la situación, el propio exhermanito reveló que hubo un momento íntimo entre ambos, pero que no sabía si en la misma fiesta.

Al ver la complicidad entre ambos, el influencer no se quedó atrás y decidió meterse de lleno en su conversación. “¿Y vos, Joel? ¿Chapaste?”, lanzó en un intento de que la pareja revelara algún detalle de su relación. Sin embargo, lo único que consiguió fue que el muchacho se levantara de su lugar y se excusara de la pregunta al explicar que necesitaba usar el baño.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que los repechados son encontrados con las manos en la masa. Desde su salida de la casa más famosa del país, los exparticipantes se volvieron una dupla y no pararon de mostrarse juntos en el ciberespacio. Incluso, llegaron a verse comprometidos en ciertas situaciones que despejaron las versiones de potenciales relaciones con otras personas, entre las cuales se encontraba la exjugadora uruguaya Rosina Beltrán por parte de Joel y el músico El Villano por Gorostidi, ya que grabaron un videoclip que los puso en la mira del ojo mediático.