En Gran Hermano, Mauro reveló una difícil historia de su vida y Furia arremetió contra su sexualidad: el video

Furia habló de la sexualidad de Mauro en Gran Hermano: "A mí me lo contó" (Video: Twitter)

La relación entre Furia y Mauro de Gran Hermano no pasa por su mejor momento. Si bien cuando el joven entró a la casa en uno de los ingresos de nuevos jugadores se mostró muy cercano a Juliana Scaglione, y hasta llegaron a entablar un vínculo íntimo, con el correr del tiempo la alianza entre ellos comenzó a mostrar fisuras. Furia gustó de inmediato del participante de 27 años, y a las pocas horas de poner sus pies en la casa más famosa del país, ya se habían besado. Luego, tuvieron relaciones sexuales en varias ocasiones y en esos primeros momentos, Furia llegó a pelearse con Cata, que había vuelto a ingresar al certamen en el repechaje. La pediatra solía decirle que Mauro “la usaba” pero ella hizo oídos sordos a estos comentarios.

Hace una semana Juliana tuvo que someterse a unos estudios médicos muy precisos que revelaron que tiene leucemia. Aunque en grado 1, que es un estadío de la enfermedad que en la actualidad no requiere tratamiento, sus compañeros, la producción, ella misma y el público se sorprendieron ante esta situación. Con su personalidad desafiante y aguerrida, ella se supo sostener en la casa a fuerza de enojos, gritos y mucha presencia. Semana a semana fue sorteando las galas de nominación, en las que quedaba casi siempre en primer lugar del podio, pero sus seguidores la siguieron dejando en el certamen. Esto la fortaleció aun más y llegó el día en el que Furia comenta que “esta es mi casa”, con toda la seguridad del mundo.

En esta oportunidad, durante este miércoles 1 de mayo, los participantes compartieron una actividad en la que cada uno tenía que hablar de su vida. En el instante en el que Mauro se explayaba, Furia se alejó del sector del living y le dejaron su micrófono abierto. Así se pudo escuchar que el joven decía: “Cuando mi abuela no me reconoció más me tuve que encargar de muchas cosas, por ella junto con mi vieja que no me dejó solo tampoco y yo en mi adolescencia me encerraba a jugar a la Play, me acuerdo que no hacía otra cosa porque no estaba bien conmigo mismo, siempre tuve muchos problemas de autoestima incluso los tengo ahora”.

Simultáneamente, se pudo oír a la doble de riesgo comentar encima de las palabras de Mauro: “Lo único que falta, tengo que escuchar al mentiroso este: ‘a mí nunca me faltó nada, nací en cuna de oro, soy gay y no salgo del closet’”.

Un rato después, desde la habitación, la cámara enfocó a Furia y al Chino hablando del joven de Villa Urquiza. “Igual para mí es el nuevo gay de la casa, no ha salido del closet por su mamá”, disparó Furia ante el Chino que quiso disipar la conversación. “¿Igual está chequeadísimo eso para vos?”, le preguntó su compañero y Juliana fue contundente: “Él ya me lo contó a mí, está en un entorno en el que lo pueden destruir, o sea, ¿viste cuando vos no querés ser destruido por tus amigos o tu familia?, entonces, es un tema muy sentimental por eso él llora tanto, porque tiene un dolor, pero bueno cada uno sale del closet cuando quiere”, aclaró de inmediato cuando el Chino le pidió que no hablen más de eso.

Cabe recordar que en su presentación, Mauro contó que tiene 27 años, que vive el barrio porteño de Villa Urquiza, que es soltero y que nunca ha estado de novio antes en su vida. Estudia y trabaja en marketing, es muy sociable y su hobby es entrenar y jugar al rugby. También, en el video dijo que es un “Tincho atípico”, porque según reveló: “Me gusta salir a fiestas electrónicas, es más este pantalón es el que usé ayer antes de salir”.