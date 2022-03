El drástico cambio de look de Toto Kirzner

Toto Kirzner

Toto Kirzner suele compartir en sus redes sociales imágenes y videos de su vida laboral y personal. En esta oportunidad, el hijo de la actriz Araceli González y el productor televisivo Adrián Suar sorprendió a sus cientos de seguidores al mostrar su nuevo look.

“Cuando pueda vuelvo”, escribió el ex actor de la ficción Argentina, Tierra de Amor y Venganza (ElTrece) en su cuenta oficial de Instagram al publicar una selfie en la que aparece con el pelo teñido de celeste mientras se lava los dientes en su departamento.

De esta manera, el popular joven aprovechó este 2022 para llevar a cabo una renovación de su apariencia y optó por un color de fantasía súper llamativo. Elegir tonalidades poco tradicionales y lejos del clásico negro o rubio es una tendencia que se puso de moda en estos últimos meses, ya sea para teñirse algunos mechones o todo el pelo.

Toto, a corazón abierto:

Toto Kirzner contó que fue víctima de abuso en el ciclo Podemos Hablar

Por otra parte, cabe recordar que el actor fue noticia en octubre de 2021 por contar que fue abusado cuando tenía 7 años en el ciclo Podemos Hablar (Telefe). El joven reveló que recién hace dos años le pudo revelar a sus padres lo que le pasó durante su infancia, luego de padecer un ataque de pánico mientras miraba el noticiero en la casa de su madre.

“Soy una persona muy ansiosa, que todo lo quiere ya, y ese día quería ir a la casa de mi amigo, y en donde vivía en zona norte habíamos alquilado una casa, cerca de donde vive mi mamá hoy en día, y yo estaba empecinado en ir a ver un amigo, y ahí había trabajado una persona que yo no la tenía más que de vista, lo vi con un rastrillo, mientras yo estaba en la vereda, con una distancia como estoy acá ahora”, relató Toto.

“Esa persona me empezó a hablar, y en un momento no sé porqué, pero se empezó a oscurecer todo, y ahí dije ‘hay algo raro’, porque soy una bastante intuitivo, y me empecé a alejar; él notó que me alejaba y tampoco voy a contar tanto detalle porque es horroroso y no hay necesidad, pero bueno, finalmente ocurre, me arrastra hasta la cama, ocurre eso espantoso, y lo mismo en otra oportunidad”, manifestó.

Luego de esta declaración, Araceli se refirió a este tema en una entrevista con Teleshow: “Lo acompañé como mamá, absolutamente como mamá, lo venimos acompañando hace 3 años y medio haciendo un trabajo arduo de amorosidad, de contención de apoyo y principalmente de construcción”. Luego se identificó con su hijo: “Yo también fui una persona que a los 5 años fui abusada entonces yo también soy un ejemplo para el de que en la vida con esas marcas podemos sobrevivir y caminar”.

“Toto lo que hizo fue dar con mucha valentía una lección que no solo a las mujeres les pasa, que también le pasa a los hombres siendo niños y con mucha valentía enseñó que hay que denunciar y las denuncias tienen que ser cuidadosas”, dijo la actriz y esposa de Fabián Mazzei.





