Habló el encargado del edificio donde vivieron Gustavo Martínez y Ricardo Fort: “No pudo superar el duelo”

El testimonio de Raúl, encargado del edificio donde Gustavo Martínez guardaba su auto. "Lo veía perdido", aseguró (A la tarde - América)

Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort, murió esta madrugada al caer del piso 21 del departamento en el que vivía con los mellizos Marta y Felipe Fort. El personal trainer tenía 62 años y era el tutor legal de los hijos del empresario chocolatero fallecido en 2013, quienes cumplirán 18 años el próximo 25 de febrero. La noticia conmocionó a la opinión pública y con el correr de las horas empezaron a conocerse detalles de los últimos años en la vida de Gustavo de parte de diferentes personas vinculadas a su entorno y al de Ricardo.

Fuentes de la investigación adelantaron que Felipe Fort en su primera declaración dijo que Martínez se encontraba deprimido porque la próxima semana él y su hermana cumplirían la mayoría de edad. Y que, en ese contexto, había amenazado con arrojarse desde el balcón del domicilio, ubicado en una torre de la calle Sucre al 1900. Cuando el personal policial ingresó al departamento, constató que había sido cortada la red protectora de un balcón que da al frente y es lindante con la habitación del personal trainer. En tanto, no se observaron signos de violencia ni desorden.

En diálogo con Teleshow, Guillermo Peyrano, quien fuera amigo de Ricardo Fort, aseguró que Gustavo Martínez, de 62 años, “era una persona muy depresiva”. Pese a que no tenía vínculo fluido con el personal trainer desde que falleció el empresario, sostuvo que intercambiaba mensajes y que en el último tiempo le había pedido encontrarse a tomar un café y que le había hecho un llamativo comentario. “Me decía que lo iba a hacer reír como siempre, porque yo era el que rompía con la frivolidad de la casa de los Fort cuando llegaba”, reveló quien se mostró sorprendido y consternado por la noticia.

Otra fuente, siempre desde el entorno de Gustavo Martínez, aseguró que tenía principios de demencia senil. “Se había perdido un par de veces. No lo encontraban y tenían que salir a buscarlo”, dijeron a Teleshow y agregaron que “se olvidada de las cosas por lapsos largos de tiempo”.

Por otro lado, Rodrigo Díaz, quien fuera la ultima pareja de Ricardo Fort, contó en Nosotros a la mañana que cuando conoció a Gustavo Martínez en 2012 “estaba muy deprimido por la muerte de su mamá”. A esa pérdida, se le sumaron luego la de Ricardo y, en julio del año pasado, la de Marta Fort. “Era muy vulnerable”, describió al personal trainer. Virginia Gallardo, quien también fuera pareja del carismático empresario, dio su opinión en Intrusos: “conozco ciertos detalles que de a poco van a ir saliendo a la luz y si bien no esperaba este desenlace, no me sorprende para nada”.

Fachada del edificio donde vivía Gustavo Martínez (Adrián Escandar)

En A la tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco por América, fueron a la torre ubicada en Sucre al 1900 para conocer la opinión de los vecinos sobre el hecho que todavía impacta. Y en esa recorrida tuvieron la palabra de Raúl, el encargado de un edificio de la cuadra. “Él guardaba el coche en el edificio que estoy yo, iba casi todos los días a ponerlo en marcha y lo veía perdido. Lo tenía que acompañar hasta donde estaba el coche porque no sabía. Estaba mal”, aseguró el hombre, en consonancia con los testimonios que daban cuenta de la salud del entrenador.

“Hasta donde yo sé, él siempre dio todo por los chicos. La vida de él fue para los chicos, nunca vi que tuvieran ningún problema”, señaló respecto a la relación con Martita y Felipe. Y esbozó una teoría sobre la tristeza que según él asaltaba a Gustavo. “Es un combo de muchas cosas... parecerá una estupidez lo que te voy a decir, pero acaba de pasar el Día de los Enamorados y Ricardo era el amor de su vida”.

En ese punto, lo consultaron sobre si él creía que Gustavo había podido superar el duelo por la repentina muerte del empresario. Y la respuesta de Raúl fue terminante: “Yo creo que no. Ellos tienen un departamento ahí donde estoy yo y él después de que murió Ricardo no entró nunca más al departamento”, aseguró.

