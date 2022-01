Los días de Regé-Jean Page, protagonista de la serie Bridgerton, en la Argentina

El actor Regé-Jean Page, protagonista de la serie Bridgerton, está en Buenos Aires filmando un comercial (Fotos: Matías Souto)

Los fanáticos argentinos de la serie Bridgerton se revolucionaron en las últimas horas al enterarse de que Regé-Jean Page, quien interpreta a Simon Basset, duque de Hastings, en la ficción de Netflix, estaba pasando unos días en Buenos Aires.

El actor británico viajó con su novia, la escritora Emily Brown, para rodar el comercial de una famosa marca internacional de indumentaria. “Regé-Jean está en Buenos Aires grabando un spot para Armani. Estuvo en Plaza de Mayo y el bajo. Manejalo, lo tenías cerca y ni lo sabías (?)”, escribió el crítico de cine Javier Ponzone en sus redes sociales junto a imágenes que daban cuenta del hecho.

Teleshow lo captó con sus cámaras y se lo pudo ver al actor en un entorno 100% porteño, rodando la publicidad muy cerca de un clásico puesto de diarios y revistas. Por lo que se supo, todas las tomas se realizaron en la zona de San Telmo y Puerto Madero. Y su novia, que lo acompañó en todo momento, estuvo pendiente de cada detalle de la filmación.

Regé-Jean Page está en Buenos Aires con su novia, la escritora Emily Brown

La serie de Netflix cuenta la historia de ocho hermanos de la poderosa familia Bridgerton que intentan encontrar el amor y la felicidad de la alta sociedad londinense. La primera temporada se estrenó en 2020 y se convirtió en la más vista en la historia de la plataforma. En tanto, la segunda parte se podrá ver a partir del próximo 25 de marzo.

El pasado 19 de enero, Netflix dio a conocer el primer vistazo a lo que serán los nuevos episodios centrados en Anthony Bridgerton, el papel que mantuvo Jonathan Bailey desde el episodio inicial, y su romance con Kate Sharma, interpretada por Simone Ashley (conocida por actuar en la serie juvenil Sex Education).

La serie está basada en la saga de novelas románticas de Julia Quinn y fue adaptada a la televisión por la guionista Shonda Rhimes, quien estuvo detrás de éxitos como Grey’s Anatomy y Scandal. La continuación del drama histórico encuentra una gran inspiración en el libro El Vizconde que me Amó (The Viscount Who Loved Me), el segundo título que fue publicado como parte de la saga literaria convertida en un best seller.

El comienzo de Bridgerton relató el romance entre Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) y el Duque de Hastings (Regé-Jean Page). La actriz regresará en el rol de la joven aristócrata, pero Page confirmó su salida de la producción antes del rodaje, por lo que no aparecerá nuevamente en su papel. Esta vez, el protagónico recaerá en Bailey en su retorno como el hermano mayor de los Bridgerton y la búsqueda de una esposa para finalmente formar su propia familia.

En Bridgerton, Regé-Jean Page interpreta a Simon Basset, duque de Hastings (Fotos: Matías Souto)

“Impulsado por su deber de defender el apellido familiar, la búsqueda de Anthony de una debutante que cumpla con sus estándares imposibles parece fracasar hasta que Kate (Simone Ashley) y su hermana menor Edwina (Charithra Chandran) Sharma llegan de la India. Cuando Anthony comienza a cortejar a Edwina, Kate descubre la verdadera naturaleza de sus intenciones (un verdadero matrimonio por amor no es una prioridad en su lista de prioridades) y decide hacer todo lo que esté a su alcance para detener la unión. Pero al hacerlo, los enfrentamientos verbales de Kate y Anthony solo los acercan, lo que complica las cosas en ambos lados. Al otro lado de Grosvenor Square, los Featherington deben dar la bienvenida al nuevo heredero de su patrimonio mientras Penélope (Nicola Coughlan) continúa navegando por la alta sociedad mientras oculta su secreto más profundo a las personas más cercanas a ella”, dice la sinopsis oficial de la segunda temporada.

Las estrellas Jonathan Bailey, Simone Ashley, Golda Rosheuvel, Luke Newton, Claudia Jessie, Nicola Coughlan, Ruby Barker, Sabrina Bartlett, Ruth Gemmell, Adjoa Andoh, Polly Walker, Ben Miller, Bessie Carter, Harriet Cains y Julie Andrews, en la voz de Lady Whistledown, conforman el reparto principal de Bridgerton.

Previo al estreno de la segunda temporada, Netflix anunció que una tercera y cuarta entrega estaban en camino. Paralelamente, Shonda Rhimes está trabajando en un spin-off sobre la reina Charlotte.

