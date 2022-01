Charly García recibió la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus

Charly García durante la celebración de su cumpleaños 70 en el CCK Foto: Fernado Gens

Durante la jornada del viernes, Charly García recibió el refuerzo de la vacuna contra el coronavirus en el Municipio de Pilar. El músico de 70 años fue inoculado en el centro ubicado en el kilómetro 46 del municipio de la zona norte del conurbano bonaerense. García arribó al centro de salud en un vehículo junto a unos allegados y no se bajó del mismo para recibir la dosis. En el breve lapso, recibió el cariño de los profesionales y de los curiosos, que detectaron la presencia del genio sin terminar de dar crédito a lo que veían sus ojos.

Más tarde, el ex Sui Generis y Serú Girán compartió la noticia en su cuenta de Instagram. Allí subió una historia en la que se lo ve dentro del vehículo con el certificado de inoculación actualizado y un mensaje para quienes acababan de atenderlo: “Gracias a toda la gente del Vacunatorio Pilar”, escribió García y agregó un mensaje de concientización para sus seguidores: “Vacunate”.

La historia que publicó Charly García desde el vacunatorio (Instagram)

De esta manera, Charly completa su esquema que previamente tenía dos dosis de Sputnik V. En ocasión de su primera vacunación, que le fue aplicada en el Parque Chacabuco de la ciudad de Buenos Aires, el sitio oficial de la firma rusa celebró en sus redes sociales, como también había hecho con Mirtha Legrand: “Charly García, músico compositor y figura popular argentina fue vacunada con Sputnik V. Les compartimos su magia”, escribieron en inglés, para presentar “Hablando a tu corazón”, uno de sus clásicos, incluido en Tango, el disco que editó junto a Pedro Aznar en 1986

El pasado 23 de octubre, Charly festejó sus 70 años con un concierto histórico en el Centro Cultural Kirchner, epicentro de una serie de celebraciones en diferentes puntos del país. Antes y después de esa fecha, el músico permaneció enfocado en una nueva obra, la primera con canciones nuevas desde Random (2017). “El disco que estoy haciendo ahora es completamente diferente al último. Está todo pensado, no hay una coma de más. Lo anti Random (...). Random me va más para el corazón. Me parece un disco amoroso, bueno. Era aleatorio, justamente. Éste quiero que sea riguroso. No sé por qué. Debe ser por eso de 2001, de que las máquinas dominan el mundo”, contó Charly en 2018 en una entrevista con Rolling Stone.

Charly García recibió la Sputnik V y la cuenta oficial de la vacuna lo celebró (Foto: sputnikvvaccine)





También reveló que tanto Kill Gil (2010) como Random y el que saldrá próximamente los hizo “sin salir de esta cama” y con un iPad como instrumento principal. “Si puedo tener un grabador de cinta mejor, pero esto es lo que pasa ahora. Es alucinante”, definió sobre su gran aliado tecnológico.

En la víspera de su cumpleaños, había dialogado con Roberto Pettinato donde le confirmó que el álbum se va a llamar La Lógica del Escorpión. “La lógica del Escorpión es que... ¡no hay lógica! Es suerte”, bromeó Charly. En una charla con fans ocurrida en marzo de este año, Charly reveló que tiene listas una veintena de canciones nuevas y que su intención es editar todas. “Al disco le falta la mezcla final y la masterización. Está en un punto en que siente que si le agrega más cosas, lo puede arruinar”, soplan cerca de García. “Yo le gané a la pandemia, porque cuando se termine voy a tener mi disco listo: ¡no me quedé de brazos cruzados!”, dicen que dice el artista.

Uno de los privilegiados en escuchar las nuevas canciones es José Palazzo, factótum del Cosquín Rock y encargado de producir los shows de Charly en los últimos años. “Lo volví a ver hace poco y me invitó a escuchar el disco: fue una hermosa experiencia postpandémica”, le contó el cordobés a Teleshow. “El álbum tiene cosas maravillosas y él está fascinado con lo que grabó, muy entusiasmado. Me explicó que lo grabó todo él: Charly sampleó muchos instrumentos y después los tocó él. Eso lo mantuvo muchas horas en el estudio, cosa que a él le encanta”, aseguró.

