Pampita en Punta del Este: hijos, trabajo, playa y el particular regalo que le hizo Ana Rosenfeld

Pampita con Anita y Luciana, madrina de la beba

Carolina Pampita Ardohain continúa disfrutando de unos días en Punta del Este en los que mezcla descanso y trabajo, lejos de su marido Roberto García Moritán, pero cerca de sus hijos y de su familia. Estos días estuvo disfrutando de un multitudinario almuerzo en José Ignacio.

Primero la modelo y conductora, actual jurado de Los 8 escalones del millón, estuvo filmando en la playa y entre los médanos y al terminar con sus compromisos laborales se reencontró con uno de sus hijos, fundiéndose en un abrazo, y con su beba de seis meses.

Pampita estuvo filmando en la playa

El abrazo de Pampita y su hijo

Pampita almorzó en José Ignacio con amigos y amigas

Luego, en un reconocido restaurante del lugar los esperaban un grupo de amigos, entre los que estaba Luciana Pizzolorusso, madrina de su hija más pequeña, su hermano Guillermo con su novia Malena quienes se mostraron muy cariñosos con sus sobrinos y Ana Ronsenfeld, que le hizo un regalo a Carolina: un sombrero de paja, ideal para los días de playa y sol en Uruguay.

Ana Rosenfeld y Pampita compartieron almuerzo

Ana Rosenfeld le regaló un sobrero de paja a Pampita

Guillermo, hermano de Pampita, y su novia Malena, muy cariñosos con su sobrino (RS Fotos)

Hace unos días la modelo había sido fotografiada paseando con su hija Ana en un arenero por la playa y se mostró muy dulce con la bebita que lucía una maya blanca con dibujitos de mar y breteles cruzados. A aquella salida se sumó la actriz Julieta Navarro y luego las tres se encontraron con el resto de sus amigas entre las que estaban Luciana Pizzolorusso, Estefenía Novillo, Barbie Simons y Puli Demaria quien aprovechó el encuentro en La Huella, para celebrar el cumpleaños de su hijo, Cortiano.

Aunque está en Uruguay, a la modelo se la puede ver en pantalla, ya que quedaron capítulos grabados del ciclo de Guido Kaczka en El Trece, Los 8 escalones del millón, en el que reemplaza nada más ni nada menos que a Nicole Neumann. “Y en el jurado, con nosotros, qué placer por favor, fuerte el aplauso, Pampita. Muchas gracias Pampita”, presentó el anfitrión del programa que cada noche entrega un millón de pesos a la debutante hace unas semanas y quiso saber de qué serían las preguntas que ella haría en al final. “¿De moda y...?” “Y farándula internacional”, contestó ella, siempre sonriente.

Mientras reemplaza a quien fuera durante sus inicios su compañera en las pasarelas, Pampita se prepara para disfrutar en febrero de unas vacaciones soñadas en México. “Para la envidia de todos, con el mejor canje del planeta, esto hay que decirlo. Se van al Hotel Paladium de México que la volvieron a invitar y lleva cuarenta personas y se queda todo el mes”, contó la “angelita”.

Sobre la lista de invitados, también se explayó la esposa de Diego Latorre: “Va ella, va él -su marido-, el hermano de ella, la sobrina, los sobrinos, las sobrinas, los hijos de Moritán. Eso es un canje, no una habitación pedorra. Y se los lleva a todos. Incluso, invita a amigos y a amigas para hacer un total de cuarenta personas”.

Ardohain tuvo un 2021 más que movido, ya que condujo su programa Pampita Online, fue jurado de La Academia el nuevo segmento de ShowMatch y en julio se convirtió en mamá, lo que retrató en un reality. En ese momento se ausentó de su trabajo apenas más que una semana y a los pocos días de regresar al ciclo de Marcelo Tinelli sorprendió bailando el caño, lo que generó voces a favor y voces en contra.

“Quiero decirles a todas las mamás que están en este momento con un bebito, ¿sabén qué? Cada una que viva su maternidad como le parezca, está bien sentirse mal físicamente, anímicamente, estar mal dormida, cansada, agotada, despeinada. Pero que cada una la viva como quiera. Yo no pretendo ser ejemplo de nada, ni quitarles nada de su maternidad, ni su licencia. Me parece bien que tengan el tiempo necesario con su bebé. Mi situación es distinta. Yo trabajo poquitas horas al día, tengo ayuda, es un trabajo que me encanta hacer, mi cuerpo... bailé toda la vida. No hay que compararse con nadie y no hay que comparar las maternidades de una con la de la otra”, había dicho ella en ese momento.

