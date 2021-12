María O’Donnell volvió a Masterchef Celebrity y recibió un reto de Santiago Del Moro: “¡Está indomable!”

Santiago Del Moro tuvo que ponerle un freno a María O´Donell

Luego de la eliminación de Marcela La Tigresa Acuña, y ya entrando en instancias decisivas, este lunes los participantes de Masterchef Celebrity tuvieron que enfrentarse en un difícil desafío. En esta oportunidad, Tomás Fonzi, Luisa Albinoni, Juariu y Joaquín Levinton fueron instados a preparar un plato a libre elección, pero basándose en alguna de las cuatro estaciones del año -primavera, verano, otoño e invierno -y, como el actor fue el ganador de la medalla dorada en la semana anterior, fue el encargado de asignar a quién le correspondía cada una.

Como de costumbre, tuvieron tres minutos para ir al mercado y 60 para la elaboración, pero en esta ocasión cada vez que sonaba la chicharra contaron con la ayuda de tres invitados especiales, que fueron concursantes en la temporada anterior del reality: Flavia Palmiero, Hernán “El loco” Montenegro y María O´Donnell. En primera instancia, el ex líder de Turf fue quien decidió qué invitado lo ayudaría en los primeros cinco minutos a él y al resto de sus compañeros, salvo a uno que dejó sin consejero. De esta forma, optó por el ex basquetbolista y dejó a la influencer sin ayudante. “Ya vamos a ver. Me voy a vengar quiero que lo sepas, me voy a vengar”, le espetó Juariu al cantante.

Lo cierto es que a medida que sonaba la alarma, los invitados fueron cambiando de estación y, en este sentido, la más activa resultó ser la periodista, que se mostró intensa a la hora de dar sus consejos, e incluso cuando terminaba el tiempo de sus indicaciones seguía gritando desde lejos. A una de las que más ayuda le brindó fue a Albinoni, pero no todo salió como esperaba. “Los duraznos no cortados así, que parece la ensalada de fruta del 31, sino como en gajos ¿Quién te cortó la fruta así?”, le reprochó Damián Betular a la actriz cuando pasó por su isla. “¡María!”, respondió Luisa sin titubear. “Pero era para la salsa, no era para exhibir”, se justificó O´Donell.

María O´Donell estuvo muy activa ayudando a Luisa Albinoni y otros participantes

Luego, María también pasó por la estación de Fonzi, a quien también le brindó activamente sus consejos y en ese caso, el ex Verano del 98 quedó agradecido. Además, pasó por la estación de Juariu, a quien le sugirió cómo hacer una vinagreta, y siguió ayudándola también a distancia, cuando ya el jurado le decía que había terminado su tiempo. Nuevamente, volvió a ayudar a Luisa, que ya se mostraba resignada con la periodista y, por último, fue también por la isla de Tomás, a quién invadió con sugerencias. “Imposible de controlar a María O´Donell esta noche ¡Está indomable”, acotó Santiago Del Moro al verla tan activa. “Vuelvo al banquito de castigo”, dijo ella entre risas.

Finalmente, luego de la deliberación, el jurado determinó que la única participante que pasó al miércoles de beneficios fue Albinoni, mientras que los restantes tres concursantes obtuvieron el delantal gris y serán nuevamente evaluados en el jueves de última chance, para evitar ir a la gala de eliminación del domingo. “Creo que no ha pasado nunca esto. Solo Luisa arriba del balcón, creo que es inédito, la primera vez que pasa”, intervino el conductor. Y la actriz cerró: “A mí me hubiera gustado que subiera alguno de los chicos, pero...”

SEGUIR LEYENDO: