La palabra de Laura Esquivel tras ser operada de urgencia: “Los voy a mantener al tanto de todo”

Luego de una semana agitada, en la que dio muchas entrevistas por el final de Maradona: Sueño Bendito, la serie en la que interpretó a Claudia Villafañe en su juventud, Laura Esquivel tuvo que ser operada de urgencia. Resulta que la actriz y cantante se despertó el miércoles bastante decaída, y como comenzó con dolores en el abdomen decidió ir a la guardia. Allí le hicieron algunos estudios y le dijeron que tenía que pasar por el quirófano.

“Tengo apendicitis, me tengo que operar y me quiero morir. Quiero saber si alguno de ustedes se operó y cómo fue, porque estoy un poco asustada”, le contó a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram y mostró cómo se preparaba en una habitación en la que quedaría internada. Minutos más tarde, ante la preocupación de sus fanáticos aclaró: “En breve me operan, si no respondo es por eso. Estoy esperando el quirófano. Fue inesperado pero por suerte nada grave”.

Si bien muchos la colmaron de mensajes afectuosos, hubo personas que señalaron que la actitud de “Laurita” fue exagerada ya que fue sometida a una cirugía que no tuvo complicaciones. Por eso, al salir del quirófano, la joven de 27 años dejó otro mensaje. “Gente hermosa, salió todo bien. Gracias por sus mensajes. Estoy bien, cansada pero ya sin nada por suerte. Mi operación, comparada con otras, no es nada pero no saben lo agradecida que me siento”, publicó.

Este jueves, minutos después de las 19, Esquivel subió una historia desde su domicilio. “Ya estoy en casa, no tengo dolor pero estoy con sensaciones en la panza por la operación y estoy muy agradecida porque salió todo bien”, relató ella misma. “Voy a seguir descansando y los voy a mantener al tanto de todo”, completó.

Laura Esquivel

Días atrás, en una entrevista en PH, Podemos hablar, y se refirió a los proyectos laborales que asumió en el último tiempo. Mientras sigue produciendo su música de manera independiente y estudia la carrera de Licenciatura en Fonoaudiología, no deja de lado su costado actoral. Su papel más comentado por estos días es la versión adolescente de Claudia Villafañe que interpretó en Sueño Bendito, la serie basada en la vida de Diego Armando Maradona producida por Amazon Prime. La actriz y cantante reconoció que resultó un gran desafío ponerse en la piel de la ex esposa del Diez y reveló algunos detalles de las grabaciones.

En una entrega que estuvo caracterizada por las charlas a corazón abierto debido a la presencia del psicólogo Gabriel Rolón como invitado, la ex Patito Feo se animó a hablar sobre las dificultades de ser artista y asumir que cada uno de los trabajos que acepte estarán sometidos a la exposición mediática. “Soy muy exigente conmigo misma y siempre me he mostrado excelemente bien con una sonrisa, pero estoy intentando mostrarme más como realmente soy, y trato de quitarme la coraza que me puse, porque a veces uno se queda en lugares donde quizá no quiere estar”, admitió Esquivel en uno de los puntos de encuentro.

Fue en ese contexto que Andy Kusnetzoff le preguntó cómo había sido personificar a la madre de Dalma y Giannina Maradona. “¿Difícil, no? Porque es alguien sumamente conocida”, indagó el conductor. Sin vueltas, la actriz coincidió: “Sí, yo le tengo muchísimo respeto y admiración”. Luego fue consultada sobre si había podido ver frente a frente a Villafañe: “No tuvimos la posibilidad de hablar con ella, me hubiera encantado, obvio, pero no; la trabajamos junto con Julieta Cardinali que la interpreta en su versión adulta y tuvimos mucho trabajo con nuestro director, Alejandro Aimetta, de ver referencias”.

