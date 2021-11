Wanda Nara develó la reacción de su madre al enterarse del engaño de Mauro Icardi: “¿De qué lado estás?”

Wanda Nara, Noral Colosimo y Mauro Icardi

Desde que estalló el escándalo con su marido Mauro Icardi por la China Suárez, Wanda Nara se refugia en muy pocas personas: su peluquero y amigo Kenny Palacios quien la acompañó en sus idas y vueltas de Milán a París, en algunas amigas que tiene en Italia y en su hermana Zaira quien la apoya a la distancia y a quien definió como su mitad, en la charla que tuvo con Susana Giménez.

Llamó la atención que esta vez su mamá, Nora Colosimo, no estuvo tan cerca de ella como otras veces. No solo no viajó a Europa a acompañarla, sobre todo con el cuidado de sus cinco hijos Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella, mientras ella definía su situación con el futbolista, sino que se mostró algo distante en las redes sociales y hasta tal vez más cercana al rosarino que a su propia hija.

“Por suerte tengo amigas que a la distancia y también amigos acá que me han acompañado un montón”, comenzó contando la mayor de las Nara y sobre Colosimo, sumó, no tan contenta: “Mi mamá, cuando pasó esto, me decía todo el tiempo ‘lo que más quiero es darle un abrazo a Mauro’”. De inmediato Susana se rio y Wanda interrumpió: “Yo decía ‘¿De qué lado estás?’”.

En ese sentido explicó que su mamá le dijo que ella tenía una forma un tanto antigua de pensar las relaciones de pareja y le dijo que este tipo de cosas “pasan”.

Los comentarios de Nora en las redes sociales respecto a la crisis matrimonial de su hija fueron casi nulos. Pero hubo uno hace unas semanas que llamó la atención. Cuando aún no se sabía cuál sería el futuro amoroso de los papás de Francesca a Isabella, Mauro subió una foto de él con la camiseta del PSG y el texto “Una solo no viene mal tampoco”. Una de las primeras en comentar fue su suegra quien le puso tres emojis: unas manos en señal de alabanza, un aplauso y un corazón.

Wanda Nara y Susana Giménez

Días más tarde, cuando su hija estaba reconciliándose con su marido, Colosimo usó las redes para hablar al respecto, luego de haber estado esquivando a la prensa. “Ahora soy feliz. Los amo. Y cada uno en privado fue sabiendo mi opinión y de mi dolor. Los amo con todo mi corazón”, dijo.

En la entrevista íntima que le dio a Susana desde París, Wanda habló de todo lo que pasó en los últimos y ajetreados meses en su vida, desde que encontró los mensajes de la ex Casi Ángeles a su marido hasta hoy, detallando las idas y vueltas que tuvo con Mauro.

“Cómo empezó esto?¿Vos le viste el teléfono a Mauro?”, preguntó la diva sobre el inicio de la crisis. “Estábamos en un campo, estaban las nenas andando a caballo y busqué una foto en el teléfono. “Ahí vi pantallazos de un chat con una mujer muy famosa que ya saben”, señaló en referencia a la China, a quien nunca mencionó.

Sobre la inmediata repercusión que tomó el caso, analizó: “Es obvio que se empiezan a generar un montón de versiones, a veces cuando no querés hablar empiezan a inventar. Es lógico”. “Es el precio que una paga por ser famosa”, interpretó Susana y la entrevistada hizo su mea culpa: “Es la culpa que pago por ser impulsiva. Lo primero que se me vino a la cabeza fue poner una historia”, señaló en referencia a “Otra familia que te cargaste por zorra”, la frase que empezó todo en la tarde del sábado 16 de octubre.

En la nota también aclaró que si bien no era amiga de Suárez, entre ellas había una “relación cordial” y reconoció su error: “Mi enojo fue una mirada machista, de echarle la culpa a la mujer. Después tomé distancia, y admiro que una mujer pueda ser libre. Yo soy una mujer chapada a la antigua: para mí un mensajito es divorcio”.

