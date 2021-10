El recuerdo de Maradona en el casamiento de Matías Morla: “Diego aparecía vivo en cada mesa”

Matías Morla se casó con María Savi (Ramiro Souto)

El jueves que pasó, justo dos días antes del primer cumpleaños de Diego Maradona sin él presente, Matías Morla se casó por civil con María Savi. Para celebrar su unión, la pareja dio una fiesta en el Palacio Duhau a la que entre los presentes, asistieron las hermanas del Diez, su contadora, allegados al entorno y el abogado Mauricio D’Alessandro quien dio detalles del festejo y aseguró que el ídolo fallecido el 25 de noviembre del año pasado estaba presente de laguna forma en el lugar.

“Las hermanas son Diego”, dijo de manera concluyente el letrado en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live cuando el periodista le preguntó si estaba el recuerdo del papá de Junior, Dalma, Gianinna, Jana y Dieguito Fernando en la fiesta. Luego develó que Morla “estuvo permanentemente recordándolo”.

Matías Morla y Diego Maradona

En ese sentido, cuando antes de que termine el encuentro D’Alessandro se despidió porque tenía una reunión laboral, el flamante novio parafraseó el deportista: “¿Sabés lo que estaría haciendo ahora? Te diría ‘Mauri no te vayas, esto recién empezó, trae mas champagne y no lo que estas poniendo, pone música’. Eso era el recuerdo permanente”.

Es que, según explicó “gran parte de los que estaban ahí trabajaron mucho tiempo con él”, dijo y detalló: “Su contadora, Sergio Garmendia, todas las personas habían vivido cerca de Diego y tenido relación con él y nunca se habían peleado, es ese entorno criticado pero ninguno tenía juicio, ni había dicho que era un cometero, ni mala persona, ni se había peleado con él, ni nada”.

¿Cómo vio al abogado y apoderado del Diez? “Morla lo recordaba, no habló en nombre de Diego, fue una ceremonia normal, no es que dijo Diego está presente, pero muchas veces durante el almuerzo que se extendió unas 5 horas, estaba presente el recuerdo. Por ejemplo, llegó el de los habanos y habló de habanos y de Diego. Era una situación vinculada a circunstancias fortuitas, no es que hubo un homenaje, él se aparecía vivo en cada una de las mesas”.

Mauricio D'Alessandro en el casamiento de Matías Morla (Ramiro Souto)

En la reunión abundaron los recuerdos. “Las hermanas hablaban y contaban anécdotas, igual que la contadora y la escribana, que mostró un video, pero siempre con alegría y jocosamente, sin reproches”.

La ceremonia comenzó alrededor de las 12.30, al aire libre, en el parque del restaurante del Palacio Duhau. Luego de que el sacerdote bendijera los anillos, unió a la pareja que a continuación bajó por una escalera cubierta por una glicina natural. En la entrada al restaurante posaron para las fotos, mostraron los anillos, la característica libreta roja y se dieron unos besos frente a las cámaras y micrófonos de los medios que estaban cubriendo el casamiento.

Aunque la pareja eligió un lujoso lugar, se trató de algo íntimo a lo que acudieron unos pocos allegados. En cuanto a realizar una gran fiesta por el casamiento y su correspondiente luna de miel, Morla dijo que por ahora eso no ocurrirá. “Por respeto a la memoria de Diego, ahora no vamos a hacer el festejo, lo pasamos para el 23 de abril del año que viene. Lo próximo que vamos a hacer es ir a Arabia Saudita con las hermanas de Diego, al partido de Boca con Barcelona: es el primer homenaje que le va a hacer la gente que orgánica el mundial de Qatar. Como siempre, la memoria de mi amigo está acompañándonos”.

Al ser consultados sobre si en un futuro les gustaría tener hijos, dijeron: “Ella no tiene ganas porque está en medio de su carrera. Calculo que el día de mañana puede llegar a surgir”. Por su parte, la flamante reveló que es estudiante de Derecho y que a su marido lo admira “como persona, por los valores... Es el hombre de mis sueños”.

