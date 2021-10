Cómo y cuándo la China Suárez rompería el silencio, tras el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi

China Suárez

“Otra familia que te cargaste por zorra”, escribió en redes sociales el sábado por la tarde Wanda Nara desatando un escándalo que involucra a cada vez más personaje en diferentes países. Días más tarde, se supo que la rubia había encontrado chats de Telegram entre su marido Mauro Icardi y padre de sus hijas Francesca e Isabella y Eugenia la China Suárez.

En las horas que siguieron, la la actriz se la vinculó con su colega uruguayo Nicolás Furtado e incluso se difundieron fotos de ellos en Italia. También se dijo que habría engañado a su ahora ex pareja y padre de Magnolia y Amancio, Benjamín Vicuña, con un ex compañero de elenco y las miradas en las redes sociales apuntaron a Gonzalo Heredia, en pareja con Brenda Gandini. Paralelamente su amiga Paula Chaves, quien también es íntima de Zaira Nara, le habría soltado la mano y le habría mandado un duro mensaje.

Mientras, la actriz que está desde hace casi dos meses en España rodando una película, se llamó a silencio y siguió actuando en sus redes sociales como si nada hubiera pasado, mostrando fotos de sus paseos por Madrid, de reuniones con amigos y de su familia.

Ante la situación y luego de que todos los medios la mencionaran, al igual que en las redes sociales donde se convirtió en meme, su entorno, según contaron en Los ángeles de la mañana, le está insistiendo para que rompa el silencio y brinde su versión de los hechos y de lo que pasó con el jugador del PSG.

“Los amigos le dicen ‘sos una boluda, tenés que hablar, da la cara’”, dijo Pía Shaw y Ángel de Brito contó que habló con un amigo de la China: “Él me dijo ‘hablé con ella y me dijo que el histeriqueo es cierto y ella va a decir que cree en el amor libre y se ampara en eso, dice que no va a hablar con la prensa’”. Otra fuente cercana a la actriz le dijo al conductor de LAM que en caso de romper el silencio, Eugenia lo haría a través de sus redes. “Quizás muestra los chats, no los fakes que hizo Wanda con PhotoShop”, le dijeron al periodista.

Por estos días a Eugenia se la relacionó con el protagonista de El Marginal, Nicolás Furtado. En diálogo con Teleshow, la ex pareja de él, la modelo uruguaya Josefina Presno, contó cómo era su relación con el artista cuando empezó a salir con Suárez: . “Con Nico estamos separados hace tiempo, no me fue infiel ni pasó absolutamente nada malo entre nosotros. Es una gran persona y extremadamente respetuoso, sería incapaz de hacer algo así. Por suerte tenemos una hermosa relación, nos queremos mucho y siempre va a ser así”.

Yanina Latorre esta mañana habló con Wanda y contó que la mayor de las Nara tiene también conversaciones con la ex de Vicuña de hace un timó, en las que además de charlar de los hijos de ambas, la actriz que por ese entonces estaba en pareja con Benjamín Vicuña, hablaba mal de Pampita.

El posteo de Mauro Icardi que confirmaría la reconciliación con Wanda Nara

“Estoy viviendo un infierno”, le habría dicho Wanda entre lágrimas a la angelita. “Él subió las fotos, le pidió perdón de rodillas, pero ella todavía no lo perdonó. Ella está empecinada en que están separados. No le importa que estén en la misma casa”, agregó Latorre y dijo que la empresaria estaba muy triste. En paralelo, Icardi confirmó a través de las redes sociales una reconciliación que ella aún no confirmó.

“Gracias, mi amor, por seguir confiando en esta familia hermosa. Gracias por ser el motor de nuestras vidas. Te amo. Cuánto duele lastimar a tus seres queridos. Solo sanas cuando tenés el perdón de quienes heriste”, escribió el futbolista junto con una foto de ambos.

SEGUIR LEYENDO: