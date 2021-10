La mamá de Flor Vigna ya conoce a Luciano Castro: el gesto del actor hacia su suegra

Viviana, la mamá de Flor Vigna y a conoció a Luciano Castro

“Nos empezamos a conocer, estábamos de una casa a la otra y dijimos: ‘Relajémonos, no hay por qué esconderse’. Es raro hablar de esto en público. Ya nos venimos conociendo hace un tiempo”, contó hace unos días Flor Vigna sobre su incipiente romance con Luciano Castro, recientemente separado de Sabrina Rojas.

Parece que la relación va en serio y además de dejarse ver en público y confirmarlo a los medios, ya hubo presentación oficial ante la familia de la actriz. Viviana Pereyra, la mamá de la ex Combate contó a la panelista de Intrusos, Karina Iavicolli: “Flor ya estaba feliz cuando me contó de que iban a trabajar juntos en una serie. Yo ya lo conozco a Luciano y los veo a los dos como les brillan los ojos cuando se miran”.

Además, develó un curioso gesto que tuvo el actor para con ella el día que la ex Bailando los presentó: “Cuando lo conocí, él la abrazo adelante mío y luego nos abrazamos los tres. Deseo que sigan así de felices y que se sigan haciendo bien”.

Por el momento, Flor no conoce a los hijos de Luciano, Mateo de 19 años y Fausto y Esperanza de 8 y 6 fruto de su relación con Sabrina Rojas, quien ahora es compañera de él en la obra Desnudos y acaba de confirmar su romance con el Tucu López. “Eso es cuando lo consideremos. En este caso es de a dos. O puede ser de a cuatro. Lo decidimos entre todos cuándo es el momento”, afirmó el ex Juagate Conmigo en diálogo con Los ángeles de la mañana.

En aquella nota en la puerta del gimnasio donde se los vio besándose por primera vez en público, hablaron sobre cómo fue su acercamiento: “Me costó encararla porque estaba seguro de que no me iba a dar bola. Por una cuestión normal, le puede pasar a cualquier chico con cualquier chica”. Ella agregó: “Me escribió eso en un mensaje”, agregó Flor y continuó: “La diferencia de edad es lo que menos siento. (Luciano) es la persona más activa del mundo. Parece que tiene 18 años, me lleva a hacer todos los deportes, todas las cosas. Me encanta. ¿Qué te voy a decir?”, dijo la bailarina, visiblemente enamorada.

“La diferencia de edad es lo que menos siento. (Luciano) es la persona más activa del mundo. Parece que tiene 18 años, me lleva a hacer todos los deportes, todas las cosas. Me encanta. ¿Qué te voy a decir?”, agregó la bailarina.

Los rumores de romance comenzaron luego de que en LAM aseguraran que la flamante pareja había sido vista a los besos en el gimnasio en zona norte al que ambos acuden. De inmediato tanto ella como él confirmaron la noticia a los medios. La primera en romper el silencio fue ella a través de un mensaje que le envió al panelista de Nosotros a la mañana Ariel Wolman: “Con Lu nos conocimos en el gimnasio hace un tiempo. Estuvimos guardándolo para nosotros dos meses y hace poquito decidimos dejarlo ser en público también”,

SEGUIR LEYENDO: