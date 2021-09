Ante 5 mil personas, cerró el festival “Matanza Freestyle”

Lit Killah en el cierre del evento

Este sábado, el festival “Matanza Freestyle” reunió a 32 finalistas de un total de 800 inscriptos que subieron al escenario frente a un público de 5 mil personas reunido para disfrutar del evento en el Polideportivo Alberto Balestrini, en Lomas del Mirador. El cierre estuvo a cargo de Lit Killah, oriundo de González Catán, quien fue declarado personalidad destacada de la cultura joven de La Matanza.

El artista se mostró emocionado por reencontrarse con el público después de casi dos años sin shows presenciales. “Poder hacerlo en mi zona y con la gente que me apoya desde siempre es hermoso. Poder subirme al escenario y volver a sentir todo el amor de la gente es maravilloso. No hay ningún impedimento para lograr lo que soñamos. No importa de dónde vengamos. Lo importante es ponerle ganas y pasión”, manifestó el joven artista de 21 años.

Por su parte, el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, celebró el evento: “La cultura urbana explotó en La Matanza”, dijo. “Las y los jóvenes necesitaban volver a tener eventos como este y lo hicimos posible. Celebramos vivir estas experiencias que tanto anhelaban nuestras juventudes”, agregó, en referencia al largo período de restricicones por la pandemia.

El festival fue impulsado desde la Secretaría de Juventudes del distrito, con el objetivo de promover la cultura del rap en el territorio y para que los jovenes puedan expresar y potenciar sus talentos a través del arte, según indicaron desde ese ámbito municipal. En este sentido, el jefe comunal subrayó: “El Festival de Freestyle significa seguir generando derechos y sueños como los de Lit Killah, que tiene un gran futuro y que hoy es parte de todos los grandes escenarios de América. El talento de Lit, un chico nuestro, de González Catán, traspasó los límites de Argentina y hoy es una de las personas más influyentes del género musical urbano”.

Por su parte, el secretario de Juventud de La Matanza, Franco Torales, señaló: “Nos sentimos muy emocionados porque estamos cumpliendo un sueño de todas las juventudes del distrito. Por primera vez hay un escenario de cultura urbana en La Matanza donde cientos de chicos y chicas tienen la posibilidad de mostrar su arte. Seguimos trabajando por el derecho a la cultura y a la recreación”.

“La Argentina que viene tiene que ser una Argentina donde las nuevas generaciones realicen una gran red de conectividad”, dijo Fernando Espinoza y enfatizó: “Nosotros tenemos que acoplarnos a las juventudes porque las y los jóvenes tienen sueños que hay que saber interpretar. Eso es lo que hacemos todos los días desde La Matanza. A través de un Estado presente, les damos la posibilidad que necesitan para generar una conciencia popular unificada”.

“Con la Universidad Nacional de La Matanza y con el Centro Universitario de la Innovación en González Catán, que se especializa en carreras vinculadas a las nuevas tecnologías y a la innovación, el municipio pasó a ser la Ciudad Universitaria del Gran Buenos Aires”, dijo también Fernando Espinoza y agregó: “También desde La Matanza, la Quinta Provincia argentina demográficamente hablando, ponemos a Brenda Vargas Matyi, de 26 años, como candidata a diputada nacional para representar a nuestra juventud”.

“Desde nuestro municipio decimos que La Matanza es la más. La más grande, la más en cultura, la más en educación, la más en industria y ahora la más en freestyle. Las y los jóvenes necesitaban volver a tener eventos como este y lo hicimos posible. Celebramos vivir estas experiencias que tanto anhelaban nuestras juventudes”, concluyó.

