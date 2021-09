Antonela Roccuzzo, Wanda Nara y Oriana Sabatini: qué lugar ocupa cada una en el ranking de las botineras más influyentes

Antonela Roccuzzo, Wanda Nara y Oriana Sabatini

Antonela Roccuzzo, Wanda Nara y Oriana Sabatini son de las mujeres más conocidas en el ambiente del espectáculo. La primera por ser la mujer de Lionel de Messi desde su adolescencia y las otras dos, aunque ya eran famosas desde antes, sobre todo la última hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini, hoy están en las portadas de las revistas por acompañar a sus parejas, Mauro Icardi y Paulo Dybala.

En los últimos días el sitio Slots Up publicó el ranking de las WAGs (esposas y novias) más influyentes y por supuesto las tres argentinas están en él. Sin embargo, y para sorpresa de muchos, en los primeros puestos está la cantante y no la ex Bailando ni la rosarina.

El ranking se hizo a partir de un promedio elaborado con números: cantidad de seguidores en las redes sociales, menciones en Google, Youtube y Spotify y apariciones en los medios. El primer puesto, con 99 puntos sobre 100 lo ocupa Shakira, mujer de Gerard Pique, aunque ella ya era famosa mundialmente por su trabajo desde mucho antes de conocer al futbolista.

El segundo lugar lo ocupa la mujer de David Beckham, la ex Spice Girl Victoria, con 99 puntos. A ella le sigue la cantante británica Perrie Edwars, en pareja con el jugador del Liverpool Alex Oxlade-Chamberlain.

Oriana Sabatini

La primera argentina en el ranking es Oriana, que con 72 puntos ocupa el cuarto lugar. La joven que dejó su carreara musical para irse a vivir a Italia con su novio tiene cinco millones y medio de seguidores en Instagram, pero el gran puntaje para ascender al cuarto puesto del ranking lo obtuvo gracias a los 298 mil suscriptores que tiene en Spotify y 300 mil en Youtube.

Antonela Roccuzzo

Bastante más lejos aparece Antonela Roccuzo, en el escalón número 14 que aunque tiene más de 17 millones de seguidores en Instagram, número al que llegó luego de que la familia se mudara a París, no es tan fuerte en otras plataformas. Un caso similar es el de Wanda, que con ocho millones de seguidores, ocupa el puesto 15.

Wanda Nara

En los últimos meses, luego del desembarco de Messi al PSG mucho se habló de la relación entre Wanda y Antonela, quienes no fueron nunca amigas y ahora tendrán que verse muy seguido gracias a los trabajos de sus maridos.

Rubia y morocha, estuvieron “juntas” en febrero del 2020 en el Fashion Week de Milán, aunque juntas sea solo una forma de decir ya que según dijeron los presentes, ni se saludaron. En ese momento se dijo que a la hermana de Zaira no le habría gustado el destrato que tuvo su marido en la Selección Argentina tras no ser convocado por Sampaoli para jugar en el Mundial de Rusia 2018 y que por eso la rispidez con el capitán de la Selección y con su mujer, por carácter transitivo.

A la poca onda entre ellas se le suman dos factores: la relación cordial de Antonela con Evangelina Anderson -con quien desde adolescente Wanda tiene diferencias- luego de que sus parejas compartieran equipo en la Selección y la rivalidad que se generó en las redes sociales, alimentada por sus seguidores que suelen comparar las fotos y looks de ambas constantemente y opinar a quién le queda cada mejor cada estilo. Sin embargo, apenas los Messi llegaron a Francia la mayor de las Nara comenzó a seguir a su colega en redes quien luego le devolvió el gesto.

