La mamá de L-Gante habló tras el nacimiento de Jamaica: “Va a ser un papá muy baboso”

L-Gante y su mamá, Claudia Valenzuela, siempre fueron muy unidos. Hoy, están felices con el nacimiento de Jamaica

En la madrugada del lunes, más precisamente a las 4.29, Elián Ángel Valenzuela -popularmente conocido como L-Gante-se convirtió en papá por primera vez. “Ahí nació Jamaica. Acá me hicieron la segunda los pibes”, aseguró el músico de 21 años en un video que grabó desde la puerta del Hospital de Luján, adonde sus amigos lo acompañaron y esperaron afuera para vivir con él ese momento. “Por poco no nació 4:20. ¡Nació 4:29, rey!”, detalló haciendo referencia al concepto que popularizó con su música.

Muy emocionada por la noticia, Claudia Valenzuela, la mamá del popular cantante habló con Teleshow y contó algunas intimidades. “Fue muy lindo, ahora la mamá está descansando porque llevó un par de horas hasta que salió bien la leche para alimentarla, es un gordita con hambre, lloraba un poco, pero ahora están bien las dos”, comenzó relatando. Y reveló cómo está su hijo: “Está contento, es una nueva etapa, hay que darle su tiempo. De a poco se va a ir acostumbrando y cambiando algunas cosas de él, como los horarios y otras cuestiones que van a ir surgiendo. Va a ir dándose cuenta que ya hay otra personita”.

—¿Creés que va a ser un papá muy estricto o va a ser muy baboso con su hija?

—No, no: va a ser muy baboso.

—¿Ye te pidió algún consejo?

—Todavía no, estamos cansados. Regresamos a la madrugada, nos acostamos tarde y yo me levanté a la mañana, haciendo muchas cosas. A lo mejor como que todavía no caímos, porque la beba está internada, va a llevar unos días.

L-Gante y Tamara presentaron a su hija Jamaica

Por otra parte, Claudia dio algunos detalles sobre los aspectos en los que su hijo se parece a ella. “Somos iguales, nos mantenemos tal cual somos, siempre con los pies en la tierra”, dijo. Aunque confesó que la tomó por sorpresa el tan repentino éxito de Elián: “No me lo esperaba, pero uno se va a acostumbrando, tenés que saber llevarlo”.

Sin embargo, la mamá del cantante reveló que, ya de muy chico, siempre se lo podía ver con su computadora haciendo música o contactándose con gente que lo ayudaba para cumplir su sueño. “Igual nunca pensé que iba a llegar a lo que está viviendo él, uno siempre lo apoya y le da toda la buena onda, pero nunca creés que te puede tocar la varita mágica. Es como cuando te sacás un auto y es algo increíble. Vos comprás la rifa para colaborar, pero cuando te tocó, decís: ´No puede ser’. Algo así nos pasó a nosotros”, comentó.

—¿Te costó ponerle límites a Elían cuando era chico?

—Más o menos, yo trabajaba y no estaba continuamente en casa, así que el límite que podía poner tampoco era mucho. Pero salió bien todo, eso es lo bueno. Tan errado uno no anduvo.

—¿Fue difícil criarlo sola? ¿Pasaron necesidades?

—Sí, tenía a mi mamá que me ayudaba. Salimos adelante como una familia media, trabajadora, en la que hay meses que te alcanza la plata y otros que no.

L-Gante llegó el domingo al colegio a votar y lo recibió una multitud (Foto: Teleshow- Matías Souto)

—Elián siempre rescata que le inculcaste justamente eso: la cultura del trabajo.

—Él estudiaba, iba a la escuela, pero después tuvo que dejar porque tenía este sueño de la música y había que afrontarlo, no alcanzaba con que yo trabaje, tenía que contar con otra plata y por eso empezó a trabajar. Otro podría haber dejado el colegio y dedicarse a otra cosa, y no darle importancia a si te alcanza para comer o no. Él se jugó por lo que quería, siempre fue muy determinado.

—¿Hubo algún momento que tuviste que aconsejarlo por algún ambiente que no te gustaba?

—Sí, lo aconsejaba, le decía; ´Mirá que tal persona no me cierra´. Por supuesto que en algún momento hasta hemos discutido, porque él defendía a sus amigos o la persona del momento. Pero después, con el tiempo, pasaba algo y me terminaba dando la razón. Uno les da una opinión a los hijos y ellos determinan después.

—¿Le pasa ahora con “los amigos del campeón”, esas personas que antes no estaba y ahora que es conocido sí?

—No, porque él se ha hecho un filtro solo, así que es como que ya sabe quién se acerca por interés.

Mientras están construyendo su casa, Tamara y Elián, los flamantes papás, residirán provisoriamente en un lugar cercano a Claudia, en General Rodríguez, con todas las comodidades para que puedan vivir tranquilos. “Él empieza las giras, que le va a llevar un tiempo, y quiere dejarlas a ellas seguras”, cierra Claudia.

