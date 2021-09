Alanis Morissette contó que a los 15 años fue violada por varios hombres

Alanis Morissette (Rich Fury/Getty Images for Billboard)

El documental Jagged, realizado por HBO, narra la carrera artística de Alanis Morissette y muestra aspectos desconocidos sobre su vida privada. En la producción que se presentó este lunes 13 en el Festival Internacional de Cine de Toronto, la artista reveló que cuando tenía 15 años fue violada por varios hombres en Canadá, informó The Washington Post.

“Me llevó años en terapia admitir incluso que había sido una víctima”, dijo la cantante de 47 años que fue abusada cuando comenzaba a ser popular como una estrella de la televisión y la música al firmar un contrato con la discográfica MCA Canada. “Siempre me decía que yo lo había consentido, y luego alguien me recordaba: ‘Oye, tenías 15 años, no podías dar tu consentimiento’. Ahora pienso: ‘Sí, eran todos unos pedófilos, es una violación de una menor’”.

En su relato Morissette no nombra a ninguno de sus presuntos abusadores, pero aclara que sí pidió ayuda a algunas personas que “hicieron oídos sordos”. “Por lo general era un momento en el que se levantaban y salían de la habitación”, recordó la intérprete de hits como You Oughta Know, Hand in My Pocket, Ironic que también fue presionada por parte de la industria musical para que no contar públicamente lo que había sufrido en su adolescencia.

La cantante y compositora canadiense Alanis Morissette reveló que fue violada en su adolescencia (EFE/Rolf Vennenbernd/Archivo)

Además, la artista explica que sería un error pensar que su historia ahora es una cuestión de sincronización posterior a Me Too, el movimiento que surgió en 2017 para denunciar las agresiones sexuales, luego de que se conocieran graves acusaciones contra el productor de cine Harvey Weinstein. Y señaló que es injusto que las personas cuestionen por qué este tipo de acusaciones no se expresaron antes.

“Mucha gente dice: ‘¿Por qué esa mujer esperó 30 años?’. Que se vayan a la mierda “, manifestó Alanis, muy enojada. “No esperan 30 años. Nadie estaba escuchando o su sustento fue amenazado o su familia fue amenazada “, explicó. Y luego afirmó que quienes cuestionan a las mujeres por tardar en reconocer que fueron abusadas deberían entender una realidad: “Las mujeres no esperan, nuestra cultura no las escucha“.

Alanis Morissette decidió no participar en la presentación del documental

De esta manera, la intérprete que logró el éxito internacional con Jagged Little Pill, el álbum lanzado en 1995 y que vendió unos 33 millones de copias se mostró en una nueva etapa de su vida, contando su historia de vida con total franqueza. El año pasado, ya había manifestado al Sunday Times que “casi todas las mujeres en la industria de la música han sido agredidas, acosadas, violadas”. Y señaló que este tipo de situaciones ocurren más en la música que en el cine.

La ganadora de siete premios Grammy afirmó que su reticencia a contar estos hechos se debió en parte a la preocupación por sus familiares: “El hecho de que yo no contara información específica sobre mi experiencia como adolescente fue casi únicamente por querer proteger: proteger a mis padres, proteger a mis hermanos, proteger a las futuras parejas”. Por último, Alanis Morissette decidió no participar en el estreno del documental que fue dirigido por Alison Klayman. El motivo es que ella estaría descontenta con la producción.





