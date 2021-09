El Dipy celebró los resultados de las PASO: “Con o sin secundario, siempre de pie, nunca de rodillas”

El Dipy

Adrián Martínez, popularmente conocido como El Dipy, utilizó sus redes sociales para expresarse luego de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias que se realizaron este domingo. El cantante dijo estar “contento” por los resultados que no dieron como ganador al Frente de Todos.

“Yo no tengo que proponer nada. Soy Ciudadano. No soy político. Y estoy contento. Me chupa un huevo quien ganó. Lo que importa es que perdieron ustedes. A casa y a curar esa cola”, escribió en sus redes sociales luego de que se conocieran los resultados y le pidiera que en lugar de tuitear propusiera ideas.

Anteriormente había dicho que arriesgó mucho al expresar sus ideas pero que no se arrepentía: “Me jugué mi carrera. Me jugué que me puteen por acá un montón de gente que me escuchaba y era Kirchnerista. Discutí con mis representantes, amigos, gente de mi rubro, colegas, periodistas, etc. por hablar de política y sigo acá. Y voy a seguir luchando. Por mis hijos, por los tuyos, por mi familia, por la tuya. Porque por más que cante cumbia y no tenga secundario, yo no me olvido que este país me dio todo. Así que yo estoy en deuda con él”.

“Voy a poner el pecho por cada pedazo de tierra de este suelo. Porque es mío. Porque es nuestro. No es de mil boludos. Es nuestro. Es nuestro hay que cuidarlo y defenderlo. Con o sin secundario. Con o sin plata. Siempre de pie. Nunca de rodillas. Gracias a todos por el aguante”, agregó para cerrar el hilo.

En otro momento, mientras estaba el acto de Frente de Todos, con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner como principales figuras, el Dipy usó también su cuenta de Twitter: “La cara de orto de Cristina. Éxtasis”.

Hace unos meses, luego de que en más de una entrevista se expresara en contra del actual gobierno, se barajó la posibilidad de que el también piloto de Turismo Carretera incursionara formalmente en la política, cosa que él mismo desestimó. “¿En serio pensaron todo lo que se dijo ayer de mi? ¿Qué iba con este y con el otro? No estoy con peronistas ni con radicales ni con JxC. Estoy solo. Sin 1 peso. Si queres entrar en política, tenes que transar. Yo no transo, prefiero armarme un partido propio antes”, dijo en ese momento en sus redes sociales.

“Si algún día puedo juntar la plata para armar un partido y llegar, firmo adelante de todas las cámaras de televisión y ante escribano público que dono, todos los meses que cobre, el 100% de mi sueldo a una escuela distinta”, sostuvo El Dipy en otro mensaje.

“Yo no soy Ofelia Fernández (la legisladora porteña del Frente de Todos), no soy un garca mentiroso como todos y todes”, sostuvo el ex de Mariana Diarco quien dijo que no quiere vivir “de lo que paga el Estado, que sale del bolsillo de la gente”, sino que desea que, en el caso de alguna vez cobrar dicho sueldo, “vuelva a la gente y a sus hijos, para que puedan estudiar”. “Con eso pude tener lo poco que tengo. No soy un parásito, soy un laburante. Todo lo que digo en la tele y acá, es lo que pienso. No traiciono por plata lo que digo”, sostuvo en el hilo de Twitter que realizó en julio para desmentir su desembarco en la política.

