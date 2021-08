Raúl Lavié presenta “Piazzolla inmortal”, un show cuando se cumplen 100 años del nacimiento del compositor

Raúl Lavié

Raúl Lavié brindará un homenaje a Ástor Piazzolla, quien deseaba que su música siguiera vigente a través de los años. De esta manera, el artista presenta el espectáculo Piazzolla inmortal en el que reúne a los más grandes éxitos y las canciones emblemáticas de uno de los compositores más importantes de tango en conmemoración a los 100 años del nacimiento del músico y a 29 años de su fallecimiento.

El show musical se llevará a cabo en el Teatro Broadway, ubicado en Avenida Corrientes 1155, este domingo 22 de agosto a las 20:00. Será un evento inolvidable en el que lo acompañarán un septeto integrado por talentosos músicos, parejas de baile y Franco Zacarías. Además, compartirá el escenario con una invitada de lujo: la talentosa cantante Elena Roger. Este domingo Raúl también celebrará su cumpleaños 84 y lo disfrutará en el teatro, cantando con su querido público, como lo viene haciendo a lo largo de sus 60 años de carrera exitosa.

“Es una reivindicación por todo lo que luchó para imponer su música”, dijo Lavié en una entrevista con Teleshow sobre el motivo que lo llevó a crear este espectáculo para mantener vigente el legado de su colega. Cabe recordar que el artista tuvo la suerte de cantar con las tres generaciones de Piazzolla, padre, hijo y nieto. A corazón abierto, dio detalles de su vínculo con el bandoneonista: “Comenzó por 1960 cuando me convocó para un proyecto que al final no se hizo, previo a la operita María de Buenos Aires que tendría que haberla estrenado yo, pero estaba viviendo en México. Volví a finales de los 60 a Buenos Aires y las canciones que de pronto había escrito él para la operita, más algunas otras que estaba creando, como ‘Balada para un loco’ y toda esa producción, dije: ‘Esto es lo que tengo que asumir como mi música’. Tenía la necesidad de encontrar una forma de identificarme con la actualidad de Buenos Aires. Dejar un poquito de costado el tango aquel que estaba desvaneciéndose y recuperar el espacio que la música popular necesitaba, una renovación”.

Raúl Lavié también celebrará su cumpleaños 84 sobre el escenario

Con la ayuda de Ástor, Raúl pudo cumplir ese objetivo: “Me jugué por ese repertorio y por tratar de convencer a los demás, al público. Hoy estoy feliz porque no me he equivocado en mi elección. Soy un poco el portavoz de una época, junto con Amelita Baltar, por supuesto, pero fui también uno de los que apostaron a su repertorio. Eso me lo reconoció Ástor en varias oportunidades y lo que trato de hacer es mantener viva su creatividad musical”.

Asimismo, reconoció que el compositor tenía una personalidad fuerte: “Era un personaje exigente, como todos aquellos creadores que se fijan un camino y tratan de llegar a lo que quieren. Era muy exigente no solo con la gente con la cual tenía que trabajar sino con él mismo. Fuera del trabajo, era un tipo sensacional, con un sentido del humor muy particular, amigo de hacer las bromas más tremendas. Era su forma de mostrar el afecto por aquel a quien le caían las bromas”.





