A las escondidas entre ataúdes, dueño de un boliche por un día y el apodo Tweety: 49 hechos no tan conocidos de Santiago Del Moro

"En noviembre de 2017 gané un (premio) Konex, algo que nunca imaginé. Ese día me di cuenta que mi recorrido estaba cumplido"

1. Nació el 9 de febrero de 1978 y se crió en Tres Algarrobos, una localidad al noroeste de la Provincia de Buenos Aires, donde según el último censo, viven 3201 personas.

2. Su padre, Santiago, era un buscavidas probó suerte en Buenos Aires vendiendo enciclopedias, jugando al póquer y hasta durmió en un cabaret. Finalmente volvió a Tres Algarrobos, comenzó a trabajar en el campo y se casó con María Elisa, la madre de Santiago. Él dice que se parece a Linda Evans.

3. María Elisa era directora de escuela, pero además le gustaba el arte y la moda: escuchaba Giorgio Moroder, un cantante que innovó la música disco. Vendía ropa Gucci en su propio local (La Covacha) y, según Santiago, fue la primera en importar la minifalda “firmada por la mismísima Mary Quant, su creadora”. También fue concejala y ahorró el sueldo que ganó en su función para donarlo a un asilo de ancianos.

4. Los Del Moro tuvieron dos nenas y un varón, Santiago. El conductor cuenta con humor que no fue un “bebé buscado”: cuando su madre supo que estaba embarazada, se enojó mucho con su marido. Las hermanas recuerdan que al regresar del hospital con el recién nacido, lo dejaron solito sobre la cama matrimonial.

5. De chico en la escuela lo apodaban Tweety por su pelo rubio y sus ojos celeste. Y también, porque era algo cabezón.

"Tuve una infancia muy feliz. Vivir en un pueblo chico como el mío (Tres Algarrobos, en la provincia de Buenos Aires) es lo mejor que te puede pasar", afirma Del Moro

6. Cuando cumplió siete años sus tíos le regalaron una yegua a la que bautizó Clavel.

7. En un momento, su papá administró una casa velatoria. Santiago jugaba a la escondida entre los cajones. Un tabique dividía la casa velatoria del cuarto donde dormía: si había un velorio escuchaba a la gente llorar y olía el café que se servía.

8. El día que murió su bisabuela observó a toda la gente que quería, llorando sobre el cajón, tomando café, hablando bajo. “Ese día entendí un poco el significado de la vida y la muerte”, recuerda.

9. A Tres Algarrobos solo llegaba el Canal 12 de Trenque Lauquen, que retransmitía la programación de Buenos Aires. En Intratable, su autobiografía, rememora: “Me veo esperando mi programa favorito o quedando obnubilado por los colores flúo, vibrantes y brillantes de Telefe en los 90, donde la gente parecía feliz las 24 horas”. En esos días, el futuro paladín del zapping, bajo el influjo de ese único canal, quedó hechizado con Jugate Conmigo y se sentía “uno de los chicos de Cris Morena”.

10. Su padre era dueño de unas hectáreas de campo y hasta los 11 años el hijo pensaba trabajar ahí. Para esa época su tío, dueño de un boliche en Tres Algarrobos, trajo un nuevo sistema de luces y el sobrino quedó maravillado. Las luces lo hicieron olvidar el campo.

11. Empezó a frecuentar la discoteca y a meterse en la cabina del DJ. Así descubrió INXS, Love and Rockets, Public Image Limited y la música bailable del momento.

12. Su papá lo levantaba al grito de “¡dale que te comen los piojos!”. Hasta el día de hoy, cuando suena el despertador a las 5, Del Moro invoca esa frase para salir de la cama.

13. Unos amigos de su hermana mayor instalaron una radio trucha en un criadero de chinchillas que tenía un médico del pueblo en el altillo de su casa, y la llamaron FM Corsario. Santiago empezó a hacer algunas horas de aire. Tenía 11 años.

14. De adolescente se tiñó el pelo de violeta.

15. Tuvo su primera novia a los 12 años. Fue un noviazgo de un verano, y ella, que no era del pueblo, antes de irse cortó la relación diciéndole: “Quiero terminar con esto pero sin rencores”. Santiago les respondió que sí, “aunque no sabía en ese momento qué mierda significaba la palabra rencor”.

16. “En el Interior arrancábamos de muy pendejos con el sexo. A los nueve ya apoyábamos, y a los 13 ya debutábamos. Un día llega mi primo, que vivía en el pueblo de al lado, en Tejedor, y me dijo que sus vecinas, dos pibas, se desnudaban y se bañaban en una pileta de lona. Así que el fin de semana siguiente fuimos a Tejedor a verlas. De más grande, una semana antes de cumplir los 14 años, debuté”. (Revista Pronto).

17. De adolescente le pidió a sus padres una moto y logró que le regalaran una motobicicleta. Orgulloso, se la fue a mostrar a la que era su novia, que salió con toda la familia a verla. Pero la moto no arrancó y terminaron todos empujando.

18. A los 19 años tuvo una novia de 31.

19. Cuando terminó el secundario vino a Buenos Aires a estudiar comercio exterior. Iba a anotarse en publicidad pero pensó que con comercio exterior tendría más posibilidades de viajar. Cursó la carrera durante cuatro años.

20. En unas vacaciones de verano volvió al pueblo, y con unos amigos reabrió el boliche de su tío, que había cerrado. Lo llamaron Margarita, llamaron al antiguo DJ de Life y armaron la convocatoria para la gran apertura. “La gente hacía cola para entrar”, dice Del Moro. “Yo me creía el rey de la noche”. El furor fue solo de una noche y tuvieron que cerrar.

21. Ni la noche ni comercio exterior eran para él: lo que le gustaba era la televisión. Un día se plantó en la puerta del canal Much Music para pedir empleo. No lo escucharon, pero regresó al día siguiente y le dijo a un directivo: “Yo voy trabajar acá”. A la semana lo llamaron para hacer una prueba, la pasó, y lo contrataron para realizar notas.

22. Al tiempo lo pusieron al frente de uno de los programas míticos de Much Music: Countdown. En ese ciclo se convirtió en líder del público adolescente. Alentaba concursos de gemidos y competencias de eructos. Para reírse de los realitys, crearon una “escalera a la nada”.

23. Su primer sueldo lo cobró en patacones.

24. En sus comienzos lo postularon al premio Segundo Sombra como peor conductor pero también en los Broadcasting como revelación. En 2017 ganó el Konex de Platino como revelación. También ganó tres Martín Fierro.

25. Si le preguntan un hobbie, suele contestar “dormir”.

26. A la radio llegó gracias al gran Beto Casella. “Un día me llamó y me dijo: ‘Vos tenés que conducir en la radio’, y me organizó una reunión con Daniel Hadad, quien también confío en mí desde el primer momento”.

27. Siempre llega un minuto antes de salir al aire en sus programas de televisión en vivo. “Es mi manera de trabajar: llego justo, no hablo mucho, observo todo, y así voy administrando la energía que tengo para el aire”.

28. Una de las actividades que más disfruta es dormir sin poner la alarma del celular.

29. Reconoce que su peor entrevista fue con Ozzy Osburne. “Él estaba con muchos problemas de salud y se les caía, pobrecito. Tenía dos guardias de seguridad. El tipo daba la nota, mi inglés no es perfecto y él tartamudeaba, se iba para un lado y lo levantaban. Es una leyenda”, contó en PH.

30. Como conductor, no manifiesta opiniones contundentes sobre ningún tema ni suele forzar empatías con el espectador. Sin embargo, todos le reconocen una capacidad única para manejar los tiempos televisivos y administrar los altibajos emocionales de los programas que lidera.

31. Jamás recurrió a un psicólogo. “Yo no creo en la terapia. Al menos no creo haberla necesitado nunca. Y mirá que mi mujer es psicopedagoga, tengo amigos psicólogos y otros tantos ‘adictos’ al análisis... Todo lo que en la vida me ha perturbado o angustiado lo he resuelto con el diálogo, con herramientas propias. (Gente, septiembre, 2020).

32. Está en pareja con María José Sánchez. Se conocen desde chicos, de Tres Algarrobos: ella vivía a la vuelta de su casa. “Yo no podría ser nada si no fuera por ella. Ella no mira mucha tele, no está pendiente de las noticias, no se fija en lo que dicen los portales, no le interesa si alguien mi critica. Tiene otras prioridades, y juntos formamos un equipo que siempre va para adelante”.

33. Para ejemplificar la falta de interés de su mujer por el mundo del espectáculo contó esta anécdota. “El día que Jaime Stiuso salió al aire en Intratables llegué a casa sobrepasado por los rebotes mediáticos, los llamados, los mensajes de colegas. Al entrar, María se me acerca. ‘Va a felicitarme, a decirme algo’, pienso. Y me tira: ‘Acordate que necesitamos entregar el formulario del Jardín de la nena. Firmá acá’. Le respondo: ‘¿Vos viste lo que acaba de pasar?’. E insistió: ‘¡Dale, firmá!’. Fue su manera de decirme: ‘Eso no es lo importante’. Y es muy valioso para mí”.

34. Con su programa radial El club del Moro logra un récord histórico. Es líder con 32,3% del share.

35. Debutó como conductor de televisión de aire en Infama, por América. Le pasaban un guión con lo que debía decir, pero como no estaba acostumbrado a leerlo empezó a relatar las notas y eso se volvió su marca registrada.

36. Cuando lo llamaron para conducir Infama, el contrato era por un mes. Se quedó diez años.

37. En 2014 probablemente batió un récord mundial: entre Mañanas campestres, Infama e Intratables sumó siete horas diarias de conducción en vivo.

38. No suele asistir a eventos salvo que este trabajando o lo contraten.

39. Mientras realizaba el programa Terapia despareja implementó el segmento Happy Hour. Los miércoles salía a la puerta de la radio y repartía factura, empanadas, yerba, algún termo. Se formaban filas de oyentes buscando su souvenir.

40. Estudió teatro con Norman Briski. Asegura que nunca se sintió actuar pero que la actuación le sirvió para desenvolverse.

41. Participó de 22, El Loco, con Adrián Suar, Leticia Brédice y Nancy Dupláa en el 2001, por El Trece. Hizo un papel en El Refugio (2006) y también en la serie Lalola (2007-2008). En Una familia especial, allá por el año 2005, interpretó a un marciano muy particular y escalofriante. Participó en un capítulo de Casados con hijos (2006) titulado Pepe en Pampa y la Vía Láctea, también relacionado con extraterrestres.

42. No le gusta dar notas gráficas porque “se manipula la palabra de uno”. En algún momento pensó inventar historias o anécdotas para que la nota fuera más divertida.

43. Fue el que “descubrió” a Noelia Pompa. En Infama, la cantante del grupo Los Grosos empezó una campaña para llegar a bailar en ShowMatch. Del Moro le dio espacio y la alentó en su objetivo. Noelia terminó bailando con Hernán Piquín. Y ganó el certamen.

44. “Uno es una persona que va evolucionando, pero lo que siempre traté es que el medio no me cambiara. La tele puede transformar a cualquiera en una persona de mierda. Traté de mantener los pies sobre la tierra; tengo los mismos amigos, la misma vida. Por eso nunca sentí la necesidad de hacer notas con revistas, ni de vender mi vida privada”. (Revista Pronto).

45. Asegura que hay conductores que no son conductores sino solo presentadores. “Leen una cartulina y presentan algo. Conducir es remar un programa, saberlo llevar y sacarle jugo a las piedras”.

46. Se define “intenso pero muy sencillo”. Asegura que no tiene muchas vueltas, que se nota cuando está bien o cuando está mal.

47. Fuera de cámaras no le interesa estar elegante sino cómodo. No obstante, en su casa guarda 500 sacos, 200 pantalones, 300 pares de zapatos y más de 600 corbatas. Muy pocos son de canje: la mayoría los compra o se los envía una de sus hermanas que vive en Los Ángeles.

48. El 9 de agosto de 2017 entrevistó al entonces presidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos y reveló que, tan solo un rato antes de aquel encuentro, se enteró de que su mujer había perdido un embarazo.

49. “Me acostumbré a vivir con el minuto a minuto. No somos amigos pero nos conocemos bien. Cuando el número es bueno, siento que soy más inteligente, más genial y que, incluso, me ha crecido un poco el miembro viril. En cambio, cuando es bajo, quedo de cama, pensando que me voy a quedar sin trabajo y que nadie me quiere”. (De su autobiografía, Intratable).

