Escándalo por un “topo” en el WhatsApp de La Academia: eliminaron a una famosa mientras buscan saber quién filtra los mensajes

Participantes de La Academia (Franco Fafasuli)

Lo que comenzó como un chiste interno terminó en medio de un escándalo. Cuando Rocío Marengo creó el grupo de WhatsApp con sus compañeros de La Academia, de inmediato tanto famosos como bailarines comenzaron a comunicarse a través de esa vía. “Luciana Salazar y Lourdes Sánchez mandan fotos porno”, aseguró al principio la administradora sobre el tipo de diálogo que existía entre los artistas del programa que conduce Marcelo Tinelli.

Aunque fueron quedando eliminados del certamen de ShowMatch, los participantes seguían activos en el grupo. Algunos más que otros, claro. Por caso, una de las primeras en alzar su queja fue Flor Vigna, quien reconoció que no estaba muy involucrada en el grupo y que tampoco leía los mensajes que enviaban sus compañeros.

“Hablan mucho, somos millones. Entonces yo hay muchas cosas que me pierdo. Estoy a punto de eliminar el WhatsApp, pero no por el grupo. Lo uso por laburo, pero viste que te cansa estar todo el tiempo. Me cansan los grupos porque me quedo medio afuera, cuando lo veo hay como 300 mensajes”, detalló la actriz.

Pachu Peña y Mario Guerci con sus respectivas bailarinas (Ramiro Souto)

En las últimas semanas se filtraron distintas conversaciones privadas de dicho grupo de WhatsApp. Hecho que desató una fuerte interna entre los participantes al notar que uno de ellos era quien hacía capturas de las conversaciones y las enviaba a los medios. A fines de julio, antes de que Mar Tarrés sea eliminada del certamen, Rocío Marengo expresó su bronca porque su entonces compañera se presentaría a una gala con un profesional.

“Grupo, todo bien con todos. Estoy mirando la previa. ¿Es joda lo de Mar? ¿Canta con su profe de canto porque no va su bailarín? Que el jurado puntúe como se les cante el orto, pero de profesionalismo y responsabilidad, algunos, cero”, escribió la actriz que -según el chat que se filtró- solo recibió respuesta de Jorgito Moliniers, bailarín de Luciana Salazar: “¿Se podía meter el coach?”, preguntó.

“Pedir reemplazo habla de una falta de compañerismo y responsabilidad. Estamos jugando. El cansancio y el no saber hacer las cosas es parte de lo que hay que hacer para seguir. Yo no entiendo. Si no quieren jugar, renuncien y déjenle el lugar a alguien que quiera y merezca estar. ¡Mar, al duelo directo!”, agregó Marengo, quien en diálogo con Teleshow había asegurado que no es “ninguna angelita” luego de que comenzara las protestas en La Academia.

Captura del chat que se filtró

Días después, todavía con Mar en carrera, se filtró un nuevo chat en el que la mayoría de sus compañeros apoyan a Marengo por la postura que tomó dentro de La Academia, excepto por Barby Silenzi, quien la increpó adelante de todos. Allí, también intervinieron Mar Tarrés, Lizardo Ponce, Pachu Peña, Luciana Salazar, Facundo Mazzei, Cande Ruggeri, lo que indica que ninguno de los mencionados realizó la captura que luego envió a Ángel de Brito, quien la compartió en su cuenta de Twitter.

Otro de los participantes filtró la conversación con sus compañeros

El último escándalo surgió luego de que varias famosas pidieran reemplazo para bailar el caño. Ángela Leiva, que aseguró que estaba cansada por sus obligaciones musicales y también como actriz en La 1-5/18 -la nueva novela de Polka- no realizó el ritmo y se los comunicó a sus compañeros a través de un mensaje que, una vez más, llegó a las manos de Ángel de Brito y lo publicó en Twitter.

Allí, además de la cantante, intervinieron Rocío Marengo, Viviana Saccone y Cande Ruggeri. Eso indica que -en esa oportunidad- ninguna de ellas fue quien filtró el mensaje.

La palabra de Ángela Leiva por su reemplazo para bailar el caño

A raíz de esta nueva filtración, Rocío Marengo puso como administradores a todos sus compañeros para que cada uno tuviera la potestad de eliminar a quienes considerasen que eran los que enviaban las capturas. La primera que señalaron fue Lourdes Sánchez, quien abandonó el certamen luego de su debut con el Chato Prada. Justamente por su relación con el productor ejecutivo de ShowMatch es que la acusan a ella.

“Yo no quiero estar, gracias; y menos en un grupo tan careta porque todos los que están ahí son unos caretas. Y, ¿sabén por qué? Porque tengo mucha información de dos participantes que están ahí adentro, que en cámara festejan y dicen ser amigos, cuando yo tengo captura de cómo defenestran a participantes que están acá adentro. Yo voy a decir eso, así que son unos caretas”, dijo la conductora de La Previa.

Luego, Lizardo Ponce le contó que en el grupo estaban “juntando firmas” para eliminarla y quien terminó de hacerlo fue Sofía Jujuy Jiménez. “Y vos, que seguramente en este momento tenés cola de paja, sos una careta. Es una mujer que defenestra a otra mujer de La Academia. Nada me dolió menos que me saquen. Lo único que quiero decir es que es horrible que te eliminen de un grupo pero calculo que es porque soy muy amiga de Ángel de Brito y siempre sube capturas del chat, pero yo no soy. Sí fui la primera vez pero me pareció divertido, pero después no”, admitió la bailarina.

Por su parte, luego de que De Brito se hiciera eco de dicha noticia, la pareja del Chato Prada redobló la apuesta: “Si supieran que el topo sigue ahí adentro”.

La reacción de Lourdes Sánchez cuando la eliminaron del grupo

Hasta el momento, no volvió a filtrarse otro chat. De manera tal que no se logra determinar quién era la persona que hacía capturas de los mensajes. O bien, quiénes. Ya que pueden haber sido distintos integrantes ya que la propia Lourdes admitió haber sido la primera en hacerlo. Pero sostuvo que no fue ella quien siguió viralizando el resto de los chats.

