Sol Pérez regresa a la conducción: estará al frente del noticiero de Canal 26 en horario prime time

Sol Pérez retomará muy pronto su actividad como conductora después de un auspicioso paso por Masterchef Celebrity (Telefe). “No me queda más que agradecimiento con este programa, es realmente una familia. Estoy feliz, siento que le voy a poder cocinar a mis hijos, que voy a poder hacer otras cosas”, dijo Sol al despedirse del reality: ella fue la última eliminada antes de que quedaran los dos finalistas de esta edición, Gaston Dalmau -quien luego se coronaría campeón- y Georgina Barbarrosa. Es decir, la ex Chica del Clima quedó muy cerca de la gloria al haberse destacado semana a semana en la competencia culinaria.

Pero ahora es el momento de retomar aquel rol con el que cautivó a cientos de miles de televidentes, tanto por su simpatía para presentar las noticias como por su estampa de sex symbol. La conductora volverá a Canal 26 a partir del próximo lunes 12 de julio a las 20 horas.

Así, Sol Pérez regresará a la pantalla del canal de noticias para formar parte, nuevamente, del ciclo Noticias de 20 a 22, junto al periodista Sebastián Dumont, con quien ya había formada una exitosa dupla en 2020.

La conductora es una de las nuevas incorporaciones en el renovado canal de noticias para volver a integrar un espacio de actualidad e información. Noticias de 20 a 22, el programa en cuestión, contará con un equipo de profesionales destacados, móviles en vivo, informes especiales y testimonios exclusivos desde distintas parte del mundo. Así, esta combinación de contenidos permitirá “al televidente informarse de forma ágil y completa de todo lo que ocurre en Argentina y el exterior”, según promete un comunicado de Canal 26.

Sol Pérez forma parte del mundo de las noticias en Canal 26 de desde abril del año pasado, cuando sorprendió con su desembarco. Y desde ese momento supo ganarse un lugar dentro del noticiero, sumando confianza y experiencia con el paso del tiempo. Hoy, poco más de un año después y tras un breve lapso sin presentar noticias, renueva su vínculo con la señal de cable y con su masiva audiencia.

Con su formación en Derecho todavía en curso, la carrera de Pérez en la televisión empezó con su participación en Combate (el Nueve), pero la influencer se instaló definitivamente en los medios luego de convertirse en “la chica del clima” del programa Sportia de TyC Sports. Ese trabajo fue el puntapié para luego formar parte de la conducción de Canal 26, donde dejó de hablar del estado del tiempo para informar sobre noticias políticas, económicas y sociales.

“Creo que lo más lindo es eso: aprender, disfrutar del laburo y poder crecer. A veces, algunos tienen la oportunidad y no saben aprovecharla, no saben sacarle jugo. Lo mejor es poder aprovecharlo. Después el tiempo dirá, pueden pasar tantas cosas, puedo tener laburo hoy y mañana no”, le había contado Pérez a Teleshow a fines de 2017, después de haber sido una de las revelaciones del Bailando en aquel año y reflexionando sobre la importancia de trabajar e ir creciendo en su carrera.

“Soy muy contestadora, no me llamo a silencio si tengo una idea, a veces leo cada cosa en las redes y me da de leer. Soy muy justiciera, no porque estoy muy enojada. Soy muy efusiva para discutir, pero después no me doy manija con eso, no me enrosco, no guardo enojos . Cuando alguien me enoja mucho decido no hablarle a esa persona, decido mantener distancia y no hablarle nunca más”, se había definido Sol en otra entrevista con Teleshow. Si bien su apreciación es sobre su aspecto más personal, esas características se traslucen a la hora de llevar adelante un programa de televisión

