Matías Alé habló del romance de su ex esposa, María del Mar Cuello, con el futbolista Loris Karius: “Ella está con el alemán fachero en un barco en Grecia, y yo estoy acá”

Matías Alé habló del romance de María del Mar con Lorius Karius

María del Mar Cuello, la modelo argentina, vive un intenso romance con Loris Karius, el arquero del Liverpool. El periódico británico The Sun captó in fraganti al jugador de 28 años con la ex esposa de Matías Alé mientras navegaban en un yate por la isla griega de Mykonos.

En Twitter, el futbolista alemán salió a dar explicaciones sobre su vida amorosa: “Ayer, a Sophia y a mí nos filtraron fotos de mis vacaciones que me muestran con otra mujer. Desafortunadamente, es cierto que nos hemos distanciado durante mucho tiempo. Lamento que ahora se esté derrumbando y me gustaría disculparme por ello”.

María del Mar y Loris Karius aparecieron en el diario The Sun

Desde hace años, María del Mar dejó la Argentina y se fue a vivir a México para continuar con su carrera. En 2020 fue vinculada con el modelo norteamericano Christian Hogue. En 2015, tuvo una enorme exposición por su matrimonio con Matías Ale. Al poco tiempo, el actor fue detenido por la Policía e internado en el sanatorio de La Trinidad de Palermo, luego de agredir físicamente a María de Mar y a su suegra, Nancy, en un departamento que compartía la pareja.

Más tarde, Alé fue derivado a la clínica psiquiátrica Avril a causa de un brote psicótico con delirio místico. Después de pasar internado más de 40 días en una clínica psiquiátrica, siguió con un tratamiento ambulatorio. Pero sufrió una nueva crisis, por lo que debió ser internado nuevamente. La relación con María del Mar duró apenas cinco semanas y se divorciaron en 2016.

En el programa Polémica en el bar, mostraron las fotos del romance entre la modelo y el jugador. El periodista Luis Ventura le preguntó a Matías: “¿Se podrá saber alguna vez por qué terminó tu relación con María del Mar?”. Alé le respondió en tono de broma: “Y la podemos llamar y le preguntamos”. Chiche Gelblung afirmó: “Él no lo sabe porque estaba internado. El que lo vio fui yo, el día que él estaba internado, había una cámara fija de TN mostrando a María del Mar. Estuvo haciendo caras para la televisión durante una hora seguida, estuvo laburando para la tele, lo bien que hiciste en terminar esa relación”.

Matias Alé y María del Mar Cuello

Luis siguió con el interrogatorio a pesar de que Matías se mostraba incómodo al hablar del tema. “¿Por qué cambia el perfil de pareja?”, le consultó Ventura. “Lo bien que hizo. Está con el alemán en Grecia. Facha, barco, y yo estoy acá en Niceto Vega. Y soy todo esto. Yo me enamoré del alemán”, contestó con ironía. Luego, agregó: “Ya pasó, pasaron seis años. Yo le deseo lo mejor más allá de lo que podamos decir, está buenísimo que haga su vida y que le vaya bien. Me quedo con los mejores momentos”.

Además, el mediático recordó su breve relación amorosa con María del Mar: “Duramos dos meses. Me casé en octubre y en noviembre me internaron”. Respecto a las fotos que salieron con el arquero de Liverpool señaló: “No sé qué me pasa. Es lo mismo que me pasa con un montón de ex. Yo la pasé bien, duramos poco, pero la pasé bien, no tengo mucho que decir la verdad”.





