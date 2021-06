La divertida parodia que realizó Martín Bossi sobre la relación entre Luis Miguel y su padre Luisito Rey

Luis Miguel y Luisito Rey en el día del padre - Martin Bossi

En pleno festejo del Día del padre, Martín Bossi sorprendió este domingo al publicar en sus redes sociales una divertida sketch de la relación entre Luis Miguel y su padre Luisito Rey. Con su equipo de trabajo y maquilladores. el actor encarnó al reconocido cantante y a su papá en una parodia musical inspirada en los personajes de la exitosa serie internacional que presenta Netflix sobre la vida del artista.

La escena transcurre en un improvisado estadio azteca de la ciudad de México, donde Luismi se encuentra solo arriba del escenario y llama por teléfono a su representante donde le pregunta dónde está todo su equipo de trabajo. Del otro lado le contestan que es el Día del padre y están todos celebrando. La escena continúa con la aparición de Luisito Rey que le recrimina el olvido hacía él de parte de su hijo.

“Me has sacado de la segunda temporada de la serie que ha sido un éxito, pero sin mi tu no vales nada”, sostiene Rey. “Sal de mi cabeza por favor, no me tortures más”, le responde Luis Miguel. Acto seguido, ambos coinciden en cantar un reggaetón, el cantante entona, mientras que Luisito toca la guitarra.

Martín Bossi como Luis Miguel

Luego, Rey reconoce: “He sido el peor padre del mundo, pero tu no tiene por qué serlo”. Esa frase hace reflexionar al cantante que inmediatamente se comunica con Michelle, una de sus hijas, y le dice: “Seguramente yo he sido el peor padre del mundo contigo, pero si me das una oportunidad, yo dejar de serlo”. Del otro lado, una voz femenina le responde: “¡Feliz papá, te amo!. Todo fue a modo de parodia que a la vez emociona por el mensaje que intenta dar Martín Bossi en esta última interpretación.

Luisito Rey se hizo un personaje muy popular. Pero la realidad es que fue un hombre real con verdaderos problemas, que trató a su hijo como una máquina de dinero. Su relación tóxica no es un secreto. Si bien le debe a su padre gran parte de su carrera, se lo ganó a pulso a través del abuso. Luis obligó a Luis Miguel a abandonar su acento original, lo hizo mentir sobre su nacionalidad y dejar la escuela para ensayar, entre otras cosas.

Mientras tanto, el actor ensaya y prepara su esperado regreso al teatro en breve con su Bossi Comedy Tour, un nuevo espectáculo que presentará en una gira teatral por las principales ciudades de la Argentina.

A la hora de caracterizar personajes históricos de todos los ámbitos, Martín Bossi despliega todo su arsenal de actuación y producción. Tanto en el teatro como en la televisión y también en piezas exclusivas para redes sociales, su público supo disfrutar de sus versiones de Alberto Olmedo, Juan Carlos Calabró, Tato Bores, Lionel Messi, Marcelo Tinelli, Freddie Mercury y muchos más.

