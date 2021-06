Luciana Salazar bailó en ShowMatch y su hija Matilda se robó todas las miradas: “No la podíamos sacar de la pista”

Matilda Salazar, la estrella de la pista (ShowMatch)

Un nuevo jueves en La Academia de ShowMatch; una noche llena de sorpresas en otra ronda de shuffle, el exigente ritmo que ocupa a los participantes por estos días. Entre ellas, la de Luciana Salazar, que junto a Jorgito Moliniers tuvieron un buen desempeño en la competencia, aunque en esta oportunidad pareció secundario. Lo realmente importante fue compartir con su hija Matilda un hermoso momento en la pista, del que Teleshow fue testigo exclusivo.

“Me dijo que iba a traer a Matilda”, la saludó el conductor Marcelo Tinelli a modo de queja, mientras Luciana entraba en calor y repasaba la coreografía del shuffle. Las cámaras se fueron al backstage, donde estaba la pequeña envuelta en un mar de lágrimas. “Se puso a llorar porque pensó que no la llamaban”, lamentó la madre y Marcelo acudió al rescate.

Matilda y Luciana en pleno acto de consuelo (Foto: Franco Fafasuli)

De la mano del conductor, la niña de tres años ingresó lentamente a la pista, hasta que aceleró el paso hasta trepar a upa de su madre. De elegantísimo vestido blanco y tapado negro, a la niña le costó apenas unos segundos recuperarse del impacto. Con un paquete de golosinas que le alcanzó Tinelli, y en el refugio de su madre, Matilda fue recuperando el semblante y se prestó al diálogo con “El tío Marce”, aunque no lograron hacerla bailar.

Al terminar el baile, Luciana volvió a recibir la visita de su hija, que ya mucho más suelta se movía libremente por la pista. Juntas, escucharon las devoluciones del jurado, que fueron positivas, más un contexto de bajos puntajes. “¡Qué linda que está Matilda, y qué lindo verte como mamá!”, la halagó Ángel de Brito antes de ponerle 5 puntos. “Me gusta ver a Luciana entusiasmada, viene con mucha actitud”, elogió Pampita Ardohain, quien la evaluó con un 6.

Luciana y Matilda luego del baile (Foto: Franco Fafasuli)

“Es un equipo que trabaja mucho, y te animaste a hacer todo. Me gustó lo que hicieron”, señaló Jimena Barón con el voto secreto. “Se vio que saliste de tu zona de confort, eso está buenísimo”, cerró Hernán Piquín la ronda con un 5. En su mundo Matilda parecía ajena a la buena performance de su madre, y comía gomitas concentradísima, como esperando su turno.

Matilda siguió la gala a upa de la madre y haciendo buenas migas con Elena, la hija de Barby Silenzi y Francisco Delgado; y Abril, la hija de la bailarina y El Polaco, quienes habían hecho su demostración un rato antes. De a poquito se fue soltando y aprovechó algunas pausas para volver a la pista y dar algunos pasos, como hizo con Viviana Saccone

Matilda, Elena y Abril, el jardín de infantes de la Academia (Foto: Franco Fafasuli)

Al finalizar el programa, Luciana y Matilda hablaron en exclusiva con Teleshow sobre su experiencia en ShowMatch. “¡Matu no paró no la podíamos sacar de la pista!”, contó la actriz y luego miró a la pequeña: “¡Te corriste todo, tenés mas energía que nadie!”, señaló la madre orgullosa, mientras su hija seguía mirando con curiosidad todo lo que ocurría a su alrededor.

La actriz contó que su hija tenía tantas ganas de entrar, que pensó que no la llamaban y se puso a llorar. “Ella quería entrar a la pista”, explicó Luciana. “Yo quería ir con vos, entonces lloré”, aportó Matilda, que bajó de los brazos de su madre para recorrer el estudio una vez más. Consultada por Teleshow sobre si le veía futuro como artista, Luli no quiso apresurarse: “Lo que la haga feliz”, afirmó. Pero al ver la soltura con la que se movía por el estudio, pareció resignada: “¡La que me espera...”, comentó con una sonrisa.

Luli y Matilda a solas con Teleshow

Producción: Sofía Della Bernardina / Franco Fafasuli

SEGUIR LEYENDO: