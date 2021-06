Andrea del Boca y su hija compartieron por primera vez una entrevista en televisión y se emocionaron al recordar al padre de la reconocida actriz

Anna del Boca se emocionó al recordar a su abuelo Nicolás del Boca (Video: "Los Mammones", América)

“¿Primera vez que vas a un programa de tele?”, le preguntó Jey Mammon a Anna del Boca ni bien se sentó en el sillón de los invitados en Los Mammones (América). “¡Sí! Siempre estoy ahí atrás”, respondió la joven, quien por esta vez estuvo junto a su madre Andrea del Boca en una entrevista televisiva.

“Es un ser de luz... ay, ¡que chamuyera!”, bromeó Anna al definir a su madre. “Sí, discutimos, pero es que somos personas con actitudes muy distintas. Yo soy la más llorona, ella es más tranqui”, agregó sobre el vínculo con su mamá. “Igual, tiene una facilidad para llorar que, a veces grabando, los técnicos dicen: ‘Que no llore en el ensayo... ¡Guarden algo para la grabación!’”, certificó Andrea sobre las dotes actorales de su hija. Es que ahora está en la dirección de la remake de Perla Negra, protagonizada por Anna.

“Es mi primera vez detrás de cámara. Mi hermana Annabella y Enrique Torres, en plena pandemia, decidieron empezar un canal en YouTube y le ofrecieron a Anna hacer esta remake. Pero cuando le ofrecieron a Anna ser Perla, les dije que me gustaría ser parte del proyecto y dirigirlo. Un poco, en homenaje a mi padre, quien dirigió en la versión que hicimos en 1994. Y porque además no quería perderme de estar con Anna ”, contó Andrea al respecto.

Justamente Perla Negra es, de todas las protagonizadas por Andrea, la favorita de Anna. “No vi todas sus novelas. Pero es esa”, reveló, a la vez en que contó que sentía cierta incomodidad al ver a su madre besándose con el galán de turno. “Ella me decía: ‘¿Por qué te besa ese hombre?’. ‘Porque mamá trabaja de eso’, le respondía”, recordó Andrea entre risas. “Lo veía en la tele, que para mí era una cajita mágica en la que hablaban las personas. Y pensaba: ‘¿Qué hace mamá chapando así, con esos pelos?’. Creí que tenía una peluca”, dijo Anna.

Andrea del Boca contó cómo es dirigir a su hija Anna en la remake de Perla Negra (Video: "Los Mammones", América)

Respecto a crecer en un set de televisión, Andrea recordó que su mamá 21.07 “me leía los guiones, porque cuando empecé yo empecé, a los 3 años y medio. No sabía leer porque no iba al colegio, no porque era una burra”, se rió. “Mamá me lo leía como si fuese un juego, como una lectura de un cuento y me iba contando lo que decían los otros personajes, lo que decía mi personaje, de qué trataba la historia, qué le pasaba a la nena que tenía que interpretar. Y eso marcó toda mi vida, porque aprendí a estudiar por concepto, no puedo estudiar de memoria. Porque tengo muy mala memoria”, dijo.

Jey quiero saber si a Anna le interesaba la fama. Y la joven respondió: “Mediática, no. Persona pública, sí. Me gusta mucho actuar, tengo un amor inmenso y admiración por la actuación, las cámaras, dirección, producción, edición... Pero yo creo que, más allá de que está la sangre y es innegable, pero para mí estoy destinada a actuar. Si ella no hubiera sido actriz, creo realmente que yo hubiese seguido este camino”, aseguró.

“Nunca fui a la rastra a trabajar. Para mí era un juego. Yo no tomé conciencia hasta hace... dos años (risas). Supe que era un trabajo en la adolescencia”, dijo Andrea por su parte. “Las primeras veces fue cuando iba al colegio, iba al cumpleaños de mis amigas y era lo que menos me gustaba. Me llevaban a la realidad porque las madres me llevaban aparte para preguntarme si era verdad que el galán estaba con la actriz. Era un plomo, yo quería estar comiendo sanguchitos de miga, bailando, cantando . Entonces, le dije a mi mamá que no quería ir más. Es que no la pasaba bien, no estaba con mis amigas”, agregó.

“Cuando la veo a Anna transitando su vocación, su camino, me emociona. Cuánto tiene por delante todavía. Es sumamente profesional y es difícil cuando tu mamá te dirige o cuando se podría pensar que estás acomodada... Y no. A mí me pasaba cuando era chica, pero mi papá era quien más me exigía”, dijo Andrea con respecto a haber trabajado con su padre, el recordado realizador Nicolás del Boca.

Al respecto, el recuerdo de Nicolás por parte de su abuelo fue el momento más emotivo de la noche. “¿Vos querés que llore?”, dijo Anna riéndose, pero al rato tenía la voz entrecortada y muchas lágrimas cruzándole el rostro: “ Nicolás, para mí, es mi papá, en realidad. El siempre fue mi admirador número 1. Es luz total mi abuelo. Y para mí siempre está ”, definió la joven actriz. “Por él, me gustaría dirigir en algún momento. Lo admiro un montón”, agregó.

Además de recordar parte de su trayectoria, Andrea contó una romántica anécdota con Diego Maradona. “Con Diego íbamos a hacer una película en el año 84. Yo había empezado mi carrera como cantante en Italia y en ese verano estaba cantando en todas las ciudades de ese país. Y me tocaba Nápoles. Nosotros nos veníamos llamando desde tiempo antes y quedamos en encontrarnos... pero era complicado y no llegamos a encontrarnos. Le digo que tenía que cantar en Capri y me respondió: ‘Mañana voy para allá'. Al final, hubo un tremendo temporal y el ferry que me llevó, era el último que salía porque el temporal no lo permitía. Entonces tampoco pudo ir. Y cuando entro a la habitación, estaba llena, literalmente llena, de rosas rojas de tallo largo. Mi primera impresión fue que era un velorio. Y había una tarjeta divina que decía: ‘Yo soy el 10, pero vos sos la 100′ ”, dijo Andrea.

Para cerrar, madre e hija se despidieron cantando junto a Jey Mammon en el piano: “El amor” (de la propia Andrea), “Te quiero tanto” (Sergio Denis), “Había una vez un circo” (Gaby, Fofó y Miliki), “Mamma Mia” (ABBA) y cerraron con “Tonta, pobre tonta”, también de Andrea y que patentó para la serie Zíngara.

