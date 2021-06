Desacato a la autoridad, miles de fanáticos y un arresto viral: quién es Naim Darrechi, el tiktoker español que va contra todos

(@naimdarrechi)

Tiene más de 29 millones de seguidores en TikTok, nació en Palma de Mallorca, es hijo de argentinos y acaba de ser arrestado por desobediencia y resistencia a la autoridad. ¿Por qué todos los adolescentes conocen a Naim Darrechi?. Será porque con 19 años es uno de los influencers más famosos de España, porque es canchero, entrador y gana mucha plata. También porque la mala fama lo acompaña: sus actitudes homófobas y machistas lo alejan de lo más diverso de la generación Z.

Responder las preguntas que más se hacen en Google con respecto a este mallorquín de ascendencia argentina parece fácil. ¿Cuánto gana Naim Darrechi? ¡Mucho! Un post suyo en cualquiera de las redes sociales que utiliza, ya sea en TiktTok, Instagram, YouTube y hasta en la apagada Twitter, puede hacerle facturar miles de euros. Su representante no suelta prenda y como es común en este negocio tan nuevo, las cifras no siempre son oficiales ni están blanqueadas. Pero Naim no se muda a Andorra todavía (como otros famosos twitchers y youtubers españoles que se trasladaron al país vecino para pagar menos impuestos) sino que viaja con frecuencia de las Islas Baleares a Barcelona, donde tiene su base de trabajo y donde conecta con la movida de otros colegas.

Naim Darrechi en TikTok

¿Quién es la novia de Naim Darrechi? Por estos días podría decirse que es Mar Lucas Vilar, otra estrellita de las redes, una barcelonesa cuyo talento es, básicamente, ser muy bonita. Igual que Naim no se destaca como una gran bailarina, ni una dedicada cantante, siempre hace más o menos las mismas caras, pero el público la ama. ¿Por qué? No hay por qué. También tuvo una relación con otra grossa de las redes, Ángela Mármol, con la que terminó todo mal. Naim habló bien de ella en un video, pero dijo que su madre era “una tóxica”. Ángela lo acusó de maltratos, los fans se dividieron y luego todo quedó en la nada. Por triste que se vea, es como si este conflicto les hubiera venido bien a los dos para hacerse más conocidos y más fuertes por separado. ¿La vida misma? No parece.

Volver A Empezar”, Naim Darrechi & Ángela Mármol

En Google también se preguntan mucho: ¿Cuántos años tiene Naim Darrechi? Y hay que decir que para toda la vida que ha vivido, es muy joven, tiene tan solo 19. Hace un par de años, entrevistado por el diario español Última Hora, Darrechi llegaba al encuentro con el periodista acompañado de sus padres, que aseguraban estar preocupados porque su hijo mantuviera los pies sobre la tierra. El artículo para ese medio era meramente promocional, ya que el chico estaba presentando su libro autobiográfico, “Muy Personal”.

¿Por qué editorial Planeta contrataría a Naim Darrechi para firmar un libro que ni siquiera escribió? Ese interrogante no lo puede responder ni el buscador más grande de Internet. “Mandaba audios a una escritora y ella lo plasmaba en papel. Luego le daba mi estilo”, le contó Naim, sin nada de pudor, al diario mallorquín. La confesión no quedó ahí, como si nada, Darrechi siguió: “No he leído muchos libros, para qué te voy a engañar, pero sí me gustan los de autoayuda”.

No tiene 20 años y ya es un veterano del social media: llegó a la red de los microvideos antes de que se llamara TikTok, cuando todavía era Musical.ly y a partir de allí, a fuerza de hacerse el lindo y el gracioso, generó un alto impacto entre sus contemporáneos. Los videos lo llevaron a hacer el libro y de ahí a componer canciones que suman millones de reproducciones en Youtube. “Mala mía”, el último video que subió a su canal hace un mes tiene más de dos millones de vistas, seis o siete veces más que cualquier clip que haya subido Paul McCartney para la misma fecha.

“Mala mía”

La fama lo dejó expuesto también cuando hace poco más de una semana la policía lo detuvo en la plaza Drassana de Palma de Mallorca en medio de un botellón. Aunque en Europa las restricciones se van flexibilizando, aún rigen ciertas normas como el uso de mascarilla y la prohibición de beber en la vía pública, justamente lo que estaba haciendo Naim. Mientras los agentes trataban de convencer a los jóvenes para que se fueran del lugar, Darrechi los enfrentó y en medio de insultos y forcejeos insistió con quedarse. Los celulares enseguida empezaron a grabar y mientras el tiktoker se resistía, tres policías tuvieron que tirarlo al suelo para poder inmovilizarlo y lo llevaron detenido por desacato y desobediencia. Después de pasar la noche en un calabozo, Naim salió en libertad con algo más para contar de su ajetreada vida.

La ley no es su única enemiga, el colectivo LGBT también lo tiene en la mira por comentarios fuera de lugar y bromas que, incluso, ya están pasadas de moda. “La habré empujado como hacen todas las parejas”, justificó un día cuando le preguntaron por su mala relación con Ángela. “Soy homosexual”, dijo otro día para causar impacto y luego dijo que era mentira. “Las señoritas aquí en la cocina, como debe ser”, comentó una vez en broma y ya todo se fue de contexto. Alfie, un creador de contenido español, juntó todos esos episodios en un solo video y no hubo quien no estuviera de acuerdo. A pesar de todo, Naim sigue teniendo más de 20 millones de seguidores. ¿Por qué? No hay por qué.

Naim Darrechi y la homofobia

SEGUÍ LEYENDO