Masterchef Celebrity: las bromas de Juanse sobre Hitler que reabren el debate sobre los límites del humor

Juanse y el chiste sobre Hitler (Foto: captura de televisión)

Como sucedió con la primera temporada, la segunda edición de Masterchef Celebrity es el programa más visto de la televisión argentina. En cada emisión, distintas situaciones protagonizadas por los famosos que participan del ciclo encuentran eco en las redes sociales, imponiendo trending topic. Un intercambio con los jurados, un comentario de algún participante, una preparación fallida: absolutamente todo lo que pasa allí, se comenta en Twitter.

Sin embargo, esta vez dos bromas de mal gusto de uno de los participantes con mayor repercusión pasaron inadvertidas para los espectadores. Porque como remarcó un Jorge Rial un tanto alarmado, ¿es posible que ciertos gestos repudiables se hayan naturalizado?

En una de las galas del reality conducido por Santiago del Moro, el músico Juan Sebastián Gutiérrez- popularmente conocido como Juanse- primero se colocó un pincel de cocina por encima de su boca, emulando el bigote de Adolf Hitler, para segundos después levantar su brazo derecho, haciendo el saludo nazi. Ambos ademanes -hechos con una sonrisa, dejando en claro que se trataba de una broma- pasaron inadvertidos.

No obstante, Rial se refirió al tema en una emisión de TV Nostra, su programa de América. “Hay un gesto de Juanse que no me gustó”, les dijo a sus panelistas, y los puso en contexto. “Se tenían que armar equipos de acuerdo al color de un pincel, cuando (Juanse) lo agarra se lo pone como el bigote de Hitler”.

“Horrible”, sentenció Marina Calabró. “No terminó ahí -continuó el conductor-, Cuando le dicen qué chef va a ser la cabeza de cada grupo, lo llaman y levanta así el brazo. Saludo nazi”.

Juanse y el saludo nazi

“Con esto no digo nada de Juanse. No lo catalogo”, aclaró el periodista, si bien sostuvo que los gestos de músico -así se trataran de una broma- eran “racistas”. “Tal vez se escapó en la edición”, analizó sobre el trabajo de la producción de Masterchef Celebrity, que no se detuvo en lo hecho por el líder de Ratones Paranoicos. “Lo vi y no me gustó”, continuó Rial.

Al ver las imágenes, Ángela Lerena consideró: “Por la cara de enojado (de Juanse), no es necesariamente un homenaje...”. “Es un chiste, está todo bien -aportó el conductor-. Con esto no digo que Juanse tenga alguna ideología. Lo que digo es que naturalizamos algunas cosas que después quedan”.

La opinión de Rial sobre el repudiable gesto de Juanse (Video: TV Nostra, América)

Marina Calabró, por su parte, resaltó que nadie en las redes sociales habló de los gestos del músico. Tampoco la producción del ciclo gastronómico a la hora de editar el programa. “No lo tomaron, no le dieron bola, les pasó de largo. A mí me sorprendió y retrocedí”, volvió a afirmar Jorge.

No es la primera vez que Juanse intenta apelar al humor en la televisión. En la gala del domingo pasado, los participantes debieron cocinar pato y el músico contó que había ido a los Bosques de Palermo a capturar las aves. Lo dijo con seriedad, como si realmente hubiera sucedido.

Agregó que había dejado los patos en la terraza de su casa y que “el tercero recién salió bien”. Nadie se percató. Excepto Dolli Irigoyen, que estaba como invitada al jurado. La chef se sorprendió, abrió sus ojos, pero decidió no responderle absolutamente nada. Y así, el comentario de Juanse pasó sin oposición alguna, al igual que el repudiable gesto nazi.

Lo ocurrido con el cantante, además, ocurre en días en los cuales se debate en la pantalla chica sobre los alcances del humor, por dos episodios puntuales: la broma que José María Listorti le hizo a su esposa, y que Julieta Díaz tildó de machista, y la explicación de Érica Rivas a su despido de la obra -finalmente trunca- de Casados con hijos, cuyos gags consideró misóginos.

