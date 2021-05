Se eleva a juicio oral la causa por discriminación que Morena Rial le inició a Gladys La Bomba Tucumana: cuál sería la pena

La causa por discriminación que Morena Rial le inició a Gladys La Bomba Tucumana fue elevada a juicio oral

Morena Rial denunció a Gladys La Bomba Tucumana por discriminación. Fue luego de unos dichos que la cantante pronunció justamente en Intrusos (América), en agosto de 2019, cuando lo conducía Jorge Rial. “No sabés cuánto me atacaban en las redes. Si hay alguien que sufrió bullying cuando estuve en el Bailando..., fui yo. No creo que haya ser humano que lo haya sufrido como yo”, contó la cantante y ejemplificó: “Me decían: ‘Empanada de esto’, ‘negra villera’, ‘sucia’, ‘pata sucia’, ‘ladrona’, ‘el único tema que tenés (por La pollera amarilla)’, ‘gorda’, ‘cerda’, ‘sos la mamá de Morena Rial’...”, dijo, sin reparar en que a la persona que estaba hiriendo era la hija del conductor del ciclo.

La novedad de la causa es que la Fiscalía N° 22 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, especializada en discriminación y a cargo de Mariela Paola de Minicis, la elevó a juicio oral y público contra Gladys Nelly Del Carmen Jimenez -nombre real de La Bomba Tucumana, “por presunta infracción al Artículo 70 -discriminar- del Código Contravencional” .

En el escrito, se expresa que More Rial “afirmó sentirse agraviada a raíz de los dichos” de Gladys, al decir que “ser la mamá de Morena Rial” era parte de las barbaridades que la gente que decía, “considerando entonces que había sido discriminada en razón de su peso corporal”.

Luego de las calificaciones legales, el requerimiento del juicio cierra con el pedido de pena por parte de la fiscalía: una pena principal de “cinco días de trabajo de utilidad pública”, más la sanción accesoria de “instrucciones especiales, consistentes en asistir a un Taller del ‘Encuentro Restaurativo para la Composición del Conflicto’, perteneciente al Centro de Mediación del Poder Judicial de la CABA”. Además, Gladys deberá hacerse cargo de las costas que correspondientes al proceso judicial.

Al enterarse de que Morena la había denunciado, Gladys aclaró que sus dichos habían sido “descontextualizados” y que su objetivo era empatizar con la hija del periodista, que también había sufrido bullying. “¿Cómo puede imaginar, una mente perversa y malvada, que yo me voy a sentar en un programa a agredirla o hacerla sentir mal? Estaba enumerando la maldad que tiene la gente para hacer sentir mal a las personas. Fue en ese contexto”, destacó en una entrevista con el ciclo radial Por si las moscas y sostuvo que Rial nunca le había dicho nada porque “entendió lo estaba diciendo”.

Además, le ofreció perdón públicamente a Morena en el programa que se emite por La Once Diez: “Si necesita plata, que no me pida porque no tengo, pero si necesita una disculpa, porque ella entendió mal, (no tengo) ningún problema en dársela, porque sé que ella sufrió muchísimo bullying, como yo. Yo estoy del lado de ella. ¿Cómo voy a agredirla con algo que sé que también sufría? Es de locos pensar que la discriminé”.

Gladys se puso a llorar al relatar que iba a tener que ir presa porque no podía solventar una demanda económica. Estas declaraciones no tranquilizaron a Morena, sino todo lo contrario, la molestaron todavía más porque durante la charla en el ciclo radial de Moskita Muerta sintió que la cantante había cometió otro acto de discriminación al referirse a este tema. “¿Cómo se pueden imaginar que yo me voy a sentar en un programa a agredirla? Yo estaba enumerando las barbaridades que la gente me decía”, había dicho La Bomba.

