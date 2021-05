Nueva grieta en el jurado de Masterchef Celebrity 2: Damián Betular y Donato De Santis se aliaron contra Germán Martitegui

Damián Betular y Donato De Santis acusaron a Germán Martitegui de hacer trampa en Masterchef Celebrity (Video: Telefe)

En la noche del lunes, Candela Vetrano, Claudia Fontán, Georgina Barbarossa, Alex Caniggia, Juanse y Gastón Dalmau fueron los participantes que compitieron por pasar al miércoles de beneficios, pero en esta ocasión con una particularidad: el jurado también fue parte del desafío, ya que cada uno de los chefs era el encargado de comandar las duplas en las que se dividieron los concursantes.

La primera parte de la consigna consistió en preparar dos huevos benedictinos en 20 minutos, y la pareja ganadora sería quien pase al balcón directamente. La Gunda, al haber obtenido la medalla dorada la semana pasada, pudo elegir a su maestro, y en ese sentido, optó por Germán Martitegui. Luego, cada participante tuvo que escoger un pincel de color que determinó quién sería su compañero de equipo. De esta forma, las duplas quedaron conformadas de la siguiente manera: Alex - Claudia, liderados por el dueño de Tegui, Candela - Juanse, encabezados por Damián Betular, y Gastón - Georgina, por Donato De Santis.

El momento más tenso se dio cuando se estaba por terminar el tiempo y Santiago Del Moro comenzó una tensa cuenta regresiva. El equipo comandado por Germán llegó muy justo y mientras Fontán iba rápidamente a dejar su plato en la mesa, el resto de los participantes, junto con Betular y De Santis, exclamaban: “¡Descalificados! ¡Descalificados!”. “¡No sabía que había que llevarlo!”, se excusó la actriz. Fue Damián quien tomó la palabra en ese momento: “Chicos, si nos aliamos nosotros, descalifican, es fuera de tiempo”. A lo que el cocinero italiano agregó: “Están descalificados”.

Pese a estos reclamos, el conductor siguió adelante con el programa e hizo pasar a la figura que degustaría las preparaciones y diera el veredicto: Dolli Irigoyen, quien finalmente determinó que los ganadores sean los liderados por Martitegui, lo que hizo acrecentar las quejas del resto de los presentes. “No aplaudo, estoy en contra, los diez segundos tuyos fueron los más largos del universo”, dijo Donato en referencia a la cuenta regresiva que hizo el conductor. “¡Qué malos perdedores!”, expresó Claudia un tanto fastidiada. De todas formas, el resultado de la prueba no se modificó.

El jurado de Masterchef Celebrity tuvo otra noche de tensión

Acto seguido, comenzó la segunda instancia, en la cual contaron con 45 minutos para elaborar “un plato espectacular” con los ingredientes de una canasta. Allí los jueces volvieron a ocupar su rol habitual para elegir al único participante que lograría salvarse del jueves de última chance. Al finalizar el tiempo, comenzaron las devoluciones. Fue Gastón el primero en obtener el delantal gris, por lo que todo quedó entre Candela, Georgina y Juanse, quienes tuvieron una buena performance. En ese momento, Dolli fue la encargada de anunciar al afortunado. “Es una decisión muy difícil, pero creo que todos estamos de acuerdo. Georgina, hoy subís al balcón”, sentenció la cocinera.

Esta no es la primera vez que surge un tenso momento entre el jurado. Este domingo, Betular y Martitegui fueron protagonistas de un fuerte cruce al tener distintas visiones de lo que es un papa española. Todo se suscitó durante la devolución al hermano de Charlotte Caniggia. “La papa la puse al horno y Zac vino y me dijo que no”, dijo El Emperador en referencia a Damián. En ese momento, Donato intervino: “Ah, tenemos una versión más de papa española”. Pero su colega fue contundente: “No, la que es”. Cuando llegó su turno, el dueño de Tegui también hizo su acotación. “En el curso, te explicaría bien cómo hacer la papa española, que no es ésta, está mal hecha”, dijo cuando el participante lo tildó de “profesor de historia” por su look. “Lo que hiciste es una papa española perfecta”, le dijo Damián a Alex. Y luego Germán le señaló: “El huevo está perfecto, me gusta lo que te dijo Zac Efron de mezclar el morrón con las arvejas, pero hasta ahí llegaron los buenos consejos”.





