Valeria Archimó habló tras el gesto de Barbie Vélez de dejarle su lugar en Corte y Confección: “Me emocionó”

En la tarde de este lunes, se vivió un emotivo momento en Corte y Confección, el reality de diseño de indumentaria que conduce Andrea Politti por ElTrece, al conocerse la decisión de Barbie Vélez de abandonar el programa y cederle su lugar a Valeria Archimó.

“¿Puedo decir algo? Estoy muy triste. Pero quiero decir que le voy a dejar mi lugar a Valeria… ¡Ay, no sé por qué estoy triste! ¡Porque me voy! Pero tengo cosas que hacer, durante unas semanas me iba a tener que ausentar de acá, del trabajo, y me parece muy egoísta de mi parte llegar a esta instancia, porque es parte del programa. Pero si me llegaban a salvar, iba a decirlo al final del programa, que era una decisión tomada. Pero me parecería muy egoísta, sabiendo que, en un par de semanas, me tengo que ir, quitarle el lugar a una compañera que quiere quedarse. Quiero quedarme, amo este lugar, pero es por otra situación, quiero aclarar”, explicó la hija de Nazarena Vélez justo antes de que el jurado decidiera con su voto si ella o la bailarina quedaba eliminada del certamen.

Barbie Vélez abandonó Corte y Confección y le dejó su lugar a Valeria Archimó

Conmovida por este gesto, Archimó expresó entre lágrimas: “Me emocionó....gracias, ¡qué tarada! Gracias”, le dijo a su compañera. Y agregó: “Es que es verdad, la pasás bien acá. Porque es lindo el grupo humano. Para mí fue algo nuevo, me divertí. Me daba angustia y me sentía que, a veces por la inexperiencia, por entrar hace una semana, me falta todavía, al lado de ellos. Entonces, sentía que estaba atrás. Así que sentía que me iba a ir. Pero me re sorprendió. ¡Ay, gracias, Barbie!”, dijo la bailarina.

En diálogo con Teleshow, Valeria, que comenzó como reemplazante de Miriam Lanzoni y finalmente quedó como participante fija, habló al respecto. “Lo tomé súper bien, yo que recién entraba tenía muchas ganas de quedarme y me pareció un gesto lindo que si ella no iba a poder seguir, decidiera irse para que yo pudiera continuar. Un amor, la verdad que me emocionó”, señaló. En esa línea, aclaró: “Me cuesta, porque hay que meterse en un programa que ya viene aceitado, pero acá estoy, poniéndole todas mi ganas y mi pasión”. Sobre los motivos que llevaron a Barbie a tomar esta determinación, se sinceró: “Sé lo que dijo en el programa, que tiene unos compromisos laborales, y que se iba a tener que ausentar y pedir un reemplazo, pero no hablé más que eso”. Además, indicó que por ahora “está pasando etapas” en el reality, pero que le gustaría llegar a la final.

En cuanto a sus proyectos laborales, aseguró querer continuar con su escuela de baile y en algún momento volver al teatro. “Estamos viendo cómo nos acomodamos con estas restricciones nuevas, que tocan bastante nuestro trabajo, y ver a futuro cuándo se puede volver a generar algo nuevo, que por ahora está todo parado. Pero hay que conectar con el aquí y ahora”, dijo.

En el plano personal, Archimó destacó “estar contenta con su presente”. “Con mi hija está todo bien, con el papá la vamos llevando”, expresó sobre su ex Guillermo Marín, con quien tiene a Ámbar, de seis años. Ambos anunciaron su separación en julio de 2019, pero mantienen una buena relación. Y cerró: “Sigo sola por ahora, viendo qué me trae la vida, con esta incertidumbre que presenta esta realidad con todo lo que está sucediendo, pero estoy muy bien”.

